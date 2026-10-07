Phụ nữ vùng cao làm giàu

Không chỉ vun vén gia đình, phụ nữ vùng cao ngày càng chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, mạnh dạn làm ăn, tạo thu nhập. Từ phát huy lợi thế sẵn có đến tìm kiếm thị trường, các chị đang từng bước làm chủ sinh kế, khẳng định vai trò trong gia đình và xã hội.

Hội viên phụ nữ xã Quảng Nguyên phát triển kinh tế từ chăn nuôi, tạo thêm nguồn thu cho gia đình.

Đa dạng cách làm, tăng thu nhập

Tại xã Yên Hoa, để nâng cao thu nhập, nhiều phụ nữ không chỉ dựa vào những công việc vốn có mà chủ động tìm thêm hướng làm ăn mới. Người duy trì chăn nuôi, trồng rừng, người mở dịch vụ, chế biến sản phẩm từ nguồn nguyên liệu sẵn có. Trong đó, chị Nguyễn Thị Vân, thôn Nà Khuyến là một điển hình.

Trước đây, kinh tế gia đình chị Vân chủ yếu dựa vào trồng rừng và chăn nuôi. Sau khi trừ các khoản chi phí, thu nhập mỗi năm chỉ khoảng 20 triệu đồng, chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống. Từ thực tế đó, chị cùng gia đình tìm hướng làm ăn phù hợp với điều kiện sẵn có.

Bên cạnh duy trì trồng rừng, chăn nuôi, gia đình chị mở thêm cửa hàng tạp hóa, làm dịch vụ xay xát. Yêu thích các món ăn truyền thống của người Tày, chị tận dụng nguồn thịt từ đàn lợn của gia đình để làm thịt chua. Từ những mẻ thịt đầu tiên được người dân trong khu vực đón nhận, chị chủ động đưa sản phẩm lên mạng xã hội, mở rộng khách hàng, từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu. Hiện gia đình chị duy trì khoảng 20 con lợn đen. Cùng với trồng rừng, chăn nuôi, kinh doanh tạp hóa, dịch vụ xay xát và làm thịt chua, tổng thu nhập đạt khoảng 150 triệu đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Vân chia sẻ: “Trước kia, gia đình chủ yếu trồng rừng, chăn nuôi nên hiệu quả chưa cao. Từ khi đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng đa dạng hơn, thu nhập tăng thêm khoảng 100 - 120 triệu đồng so với trước. Nhờ đó, gia đình có điều kiện nâng cao đời sống, chăm lo cho con cái, mua sắm dụng cụ sản xuất và tái đầu tư. Tôi nghĩ phụ nữ vùng cao cần mạnh dạn thay đổi, chủ động làm kinh tế để cuộc sống ngày càng tốt hơn”.

Đồng hành cùng hội viên

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Nguyên có 6 chi hội với trên 900 hội viên, chủ yếu là phụ nữ dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông... Là địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhiều gia đình còn khó khăn, nên tạo sinh kế, nâng thu nhập vẫn là nhu cầu thiết thực của hội viên.

Để giúp chị em có thêm điều kiện phát triển kinh tế, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tiếp cận các nguồn vốn do Hội quản lý; đồng thời tư vấn, lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện từng gia đình. Nguồn vốn được quản lý thông qua 9 nhóm phụ nữ, thực hiện luân chuyển để ngày càng có thêm hội viên được tiếp cận, đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi.

Cùng với hỗ trợ vốn, Hội hướng dẫn hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn con giống, kỹ thuật chăm sóc, phòng chống dịch bệnh. Từ nguồn lực ban đầu và sự đồng hành trong quá trình sản xuất, nhiều chị em có thêm điều kiện chủ động đầu tư, xây dựng sinh kế ổn định.

Chị Hoàng Thị Diễm, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Quảng Hạ, xã Quảng Nguyên chia sẻ: “Tôi được tiếp cận và vay vốn của Hội từ năm 2023 với số tiền 10 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, tôi đầu tư chăn nuôi lợn, gà, vịt, có thêm vốn để quay vòng sản xuất. Mỗi năm, thu nhập từ chăn nuôi đạt từ 180 triệu đồng trở lên. Làm chủ sinh kế giúp tôi tự tin hơn trong cuộc sống, có tiếng nói hơn trong gia đình và xã hội”.

Hiệu quả của nguồn vốn được thể hiện từ chính sự thay đổi của các hộ hội viên. Bình quân mỗi năm, Quảng Nguyên có khoảng 9 - 10 hộ phụ nữ thoát nghèo. Với những gia đình còn khó khăn, nguồn vốn vay cùng sự hướng dẫn trong quá trình sản xuất đã tạo thêm điều kiện để chị em chủ động đầu tư, từng bước ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phàn Mùi Khé, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Nguyên cho biết: “Hội xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế không chỉ là giúp chị em có nguồn vốn, mà quan trọng là hướng dẫn sử dụng vốn đúng mục đích, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện của từng gia đình. Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên trong quá trình sản xuất, chăn nuôi; đồng thời tiếp tục tạo điều kiện để nguồn vốn được luân chuyển, có thêm hội viên được tiếp cận”.

Từ những điều kiện sẵn có, phụ nữ vùng cao đang tìm cho mình những cách làm phù hợp để tạo dựng sinh kế. Khi có thêm nguồn lực, kiến thức và cơ hội phát triển kinh tế, các chị không chỉ nâng cao thu nhập mà còn tự tin hơn trong gia đình, có thêm tiếng nói và vị thế trong cuộc sống.