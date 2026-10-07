Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng cho biết, quý III/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 59.068 tỷ đồng, tăng 9,34% so cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, GRDP 9 tháng năm 2026 ước đạt 156.521 tỷ đồng, tăng 9,16% so cùng kỳ năm trước, vượt kế hoạch (kế hoạch tăng 8,82%), xếp thứ 3/6 tỉnh trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và xếp thứ 17/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 9, quý III, 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cụ thể, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 24.961 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 15,95%; khu vực công nghiệp-xây dựng đạt 66.608 tỷ đồng, chiếm 42,56% (trong đó, công nghiệp đạt 58.054 tỷ đồng, chiếm 37,09%); xây dựng đạt 8.554 tỷ đồng, chiếm 5,47%; khu vực dịch vụ đạt 45.025 tỷ đồng, chiếm 28,77%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 19.928 tỷ đồng, chiếm 12,73%.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Điểm sáng trong phát triển kinh tế là chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 9 tháng năm 2026 tăng 14,30% so cùng kỳ năm 2025. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,42%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,35%; khai khoáng tăng 9,44%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 6,34%.

Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong 9 tháng năm 2026 đều có sản lượng tăng so cùng kỳ năm trước, phản ánh hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng tích cực.

Cụ thể, sắt, thép tăng 50%; gạch xây tăng 14,85%; dăm gỗ nguyên liệu giấy tăng 9,95%; sợi tăng 9,51%; sản phẩm lọc hóa dầu tăng 7,44%; thủy sản chế biến tăng 6,68%...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2026 đạt mức tăng trưởng 9%, tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu 3 tháng cuối năm đạt tăng trưởng 9,47%; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn hơn 14.037 tỷ đồng và thu ngân sách nhà nước 7.467 tỷ đồng.