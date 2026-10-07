Nhóm hàng hóa họ đậu đồng loạt tăng giá

Chỉ số MXV-Index tăng 0,3% lên 2.935 điểm. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), MXV-Index tăng 0,3%, trong đó nhóm nông sản dẫn dắt đà tăng.

Đáng chú ý, giá đường nối dài chuỗi tăng sang phiên thứ tư liên tiếp do nguồn cung tại các nước sản xuất lớn chịu ảnh hưởng của thời tiết. Giá đường thô kỳ hạn tháng 3-2027 tăng 0,43%, lên 459 USD/tấn, cao nhất trong 19 tháng. Đường trắng kỳ hạn tháng 12-2026 tăng 1,63%, lên 556,5 USD/tấn, cao nhất trong 7 tuần.

Diễn biến giá đường kỳ hạn. Nguồn: MXV

Theo Tổ chức Đường quốc tế (ISO), thị trường đường toàn cầu có thể chuyển từ thặng dư 1,1 triệu tấn niên vụ 2025-2026 sang thâm hụt 200.000 tấn trong niên vụ 2026-2027, khi sản lượng dự kiến giảm 1%, xuống 180,1 triệu tấn.

Tại thị trường trong nước, giá đường duy trì ở mức cao tại phía Nam và ổn định ở miền Trung. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đường An Khê được chào bán quanh 19.200-19.300 đồng/kg, trong khi đường 333 về miền Tây khoảng 19.300-19.400 đồng/kg.

Diễn biến giá các mặt hàng đậu tương. Nguồn: MXV

Giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 tăng 1,7%, lên 478,8 USD/tấn; khô đậu tương tháng 12 tăng 2,2%, lên 391,1 USD/tấn; dầu đậu tương tháng 12 tăng 0,8%, lên 1.541,3 USD/tấn.

Đà tăng được hỗ trợ bởi tiến độ thu hoạch đậu tương Mỹ chậm do mưa lớn, trong khi giao hàng sang Trung Quốc khả quan và biên lợi nhuận ép dầu cải thiện.

Theo thống kê, thị trường Trung Quốc tiếp nhận 762.000 tấn trong tổng 1,15 triệu tấn đậu tương Mỹ được giao trong tuần, chiếm gần 70%. Tuy nhiên, lực mua chủ yếu đến từ các doanh nghiệp dự trữ nhà nước.

Tại thị trường trong nước, giá chào bán khô đậu tương giao ngay tại các cảng khu vực miền Bắc ở mức 13.600 đồng/kg, trong khi giá chào hàng xá tại các cảng khu vực miền Nam dao động trong khoảng 13.150 - 13.250 đồng/kg.