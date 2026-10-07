7-Eleven đóng cửa toàn bộ hệ thống tại thị trường tỷ dân Ấn Độ

7-Eleven đóng toàn bộ cửa hàng tại Ấn Độ

Theo Nikkei Asia đưa tin, tập đoàn bán lẻ Nhật Bản Seven & i Holdings cho biết toàn bộ hệ thống cửa hàng 7-Eleven tại Ấn Độ, vốn được vận hành theo hình thức nhượng quyền thông qua mảng bán lẻ của Reliance Industries, đã chính thức đóng cửa vào cuối tháng 9.

Năm 2021, Seven & i ký thỏa thuận nhượng quyền với Reliance Retail nhằm đưa thương hiệu 7-Eleven vào thị trường Ấn Độ. Tuy nhiên, chuỗi cửa hàng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận do phải cạnh tranh với các nhà bán lẻ nội địa, trong khi các nền tảng thương mại giao hàng siêu tốc phát triển nhanh chóng. Với việc toàn bộ 31 cửa hàng hiện đã đóng cửa, mối quan hệ hợp tác kéo dài 5 năm giữa Seven & i và Reliance Retail dự kiến chính thức khép lại.

Thị trường bán lẻ Ấn Độ có đặc điểm khác biệt đáng kể so với Nhật Bản. Các cửa hàng tạp hóa nhỏ trong khu dân cư, thường được gọi là kirana, từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu mua sắm hằng ngày của người dân. Trong những năm gần đây, mô hình này tiếp tục chịu cạnh tranh từ các nền tảng thương mại giao hàng siêu tốc, chuyên cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm với thời gian giao hàng rất ngắn.

Đây cũng là những yếu tố khiến mô hình cửa hàng tiện lợi của 7-Eleven gặp khó khăn trong việc xây dựng một hoạt động kinh doanh có lợi nhuận tại Ấn Độ. Có thời điểm Reliance vận hành khoảng 60 cửa hàng 7-Eleven tại quốc gia này. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh ngày càng lớn khiến việc duy trì và mở rộng hệ thống trở nên khó khăn.

Sau khi chấm dứt thỏa thuận nhượng quyền với Reliance, đại diện Seven & i cho biết tập đoàn sẽ tiếp tục tìm kiếm "nhiều phương án khác nhau" để phát triển hoạt động kinh doanh tại thị trường Ấn Độ trong dài hạn.

Seven & i từng thất bại với đối tác khác

Trước khi hợp tác với Reliance, Seven & i từng có kế hoạch tiến vào thị trường Ấn Độ thông qua Future Group, một nhà bán lẻ lớn tại quốc gia này. Tuy nhiên, thỏa thuận giữa hai bên đã bị hủy bỏ vào năm 2021, trước khi bất kỳ cửa hàng nào được mở, trong bối cảnh tình hình tài chính của Future Group suy giảm mạnh.

Như vậy, việc đóng cửa toàn bộ hệ thống 7-Eleven hiện nay tiếp tục cho thấy những thách thức mà các thương hiệu cửa hàng tiện lợi nước ngoài phải đối mặt khi tìm cách mở rộng tại thị trường bán lẻ Ấn Độ.

Lawson đặt cược vào tầng lớp trung lưu Ấn Độ

Trong khi 7-Eleven thu hẹp hoạt động, Lawson - một chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn khác của Nhật Bản - lại đang chuẩn bị gia nhập thị trường Ấn Độ. Lawson dự kiến mở cửa hàng đầu tiên tại Mumbai vào năm 2027 và đặt mục tiêu mở rộng lên 100 cửa hàng vào năm 2030.

Tại Nhật Bản, thị trường cửa hàng tiện lợi đã tiến gần ngưỡng bão hòa. Trong bối cảnh đó, Lawson kỳ vọng khai thác sức mua ngày càng tăng của tầng lớp trung lưu tại Ấn Độ, một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới.