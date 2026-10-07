Hưng Yên vào nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng

Theo số liệu từ UBND tỉnh Hưng Yên, 9 tháng năm 2026, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, vượt kịch bản đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 218.672 tỷ đồng, tăng 11,22% so với cùng kỳ, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố và nằm trong top 10 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất.

Từ đầu năm đến nay, Hưng Yên đẩy mạnh triển khai nhiều dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà ở xã hội và các công trình giao thông trọng điểm. Việc khởi công, triển khai các dự án này được kỳ vọng tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tính đến hết tháng 9/2026, toàn tỉnh thu hút 52 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký 713,7 triệu USD. Bên cạnh đó, có 74 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn bổ sung đạt 1.072,9 triệu USD. Kết quả thu hút vốn đầu tư cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư kinh doanh tại Hưng Yên với các nhà đầu tư, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho phát triển công nghiệp và các ngành dịch vụ hỗ trợ.

9 tháng năm 2026, Hưng Yên thuộc nhóm 10 địa phương tăng trưởng cao nhất cả nước. Ảnh minh họa

Cùng với tăng trưởng kinh tế, công tác thu ngân sách Nhà nước tiếp tục đạt kết quả khả quan. Tổng thu ngân sách Nhà nước trong 9 tháng ước đạt 52.843 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 47.146,7 tỷ đồng. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng được tỉnh tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tính đến ngày 30/9, tổng vốn giải ngân đạt 28.327,5 tỷ đồng. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hưng Yên đứng thứ 4 cả nước.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, những kết quả trên có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; trong đó tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn", cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và khơi thông các nguồn lực phát triển. Bên cạnh đó, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đồng thuận, đóng góp của các tầng lớp nhân dân tiếp tục là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả đạt được trong 9 tháng là nền tảng quan trọng để Hưng Yên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, qua đó hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11,5% trong năm 2026.