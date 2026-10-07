Đà Nẵng: Người dân Phước Năng đổi tư duy, mở hướng làm giàu

Mô hình kinh tế tổng hợp giúp chị Đồng Thị Hằng từng bước nâng cao thu nhập. (Ảnh: HT)

Từ cây keo đến mô hình kinh tế tổng hợp

Những năm trước, cây keo được xem là một trong những hướng sản xuất phổ biến của người dân tại Phước Năng. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế chưa cao khiến nhiều hộ bắt đầu tìm hướng đi mới, thay vì phụ thuộc vào một loại cây trồng.

Tại thôn Công Năng 1, chị Đồng Thị Hằng là một trong những hộ mạnh dạn xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp. Rời Lạng Sơn vào Phước Năng lập nghiệp từ năm 2001, chị từng bước ổn định cuộc sống bằng việc tận dụng đất đai, nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất.

Gia đình chị kết hợp trồng keo với chăn nuôi bò sinh sản, heo và gia cầm. Việc đa dạng hóa sản phẩm giúp gia đình có thêm nhiều nguồn thu, hạn chế sự phụ thuộc vào một loại cây trồng hoặc vật nuôi.

Theo chị Hằng, để phát triển kinh tế ở vùng cao, bên cạnh sự cần cù, người dân cần biết tính toán, lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện đất đai và khả năng của gia đình. Khi có thêm nguồn vốn và được hướng dẫn kỹ thuật, việc đầu tư sản xuất cũng thuận lợi hơn.

Không chỉ chuyển hướng trong chăn nuôi, nhiều hộ còn mạnh dạn cải tạo đất đồi để phát triển cây ăn quả.

Tại thôn 2, anh Nguyễn Xuân Giao, quê Thanh Hóa, đã lựa chọn cách làm khác với phương thức sản xuất truyền thống. Trên diện tích đất của gia đình, anh đưa vào trồng nhiều loại cây ăn quả như bưởi da xanh, nhãn, thanh long, sầu riêng; đồng thời kết hợp chăn nuôi gia súc và làm dịch vụ vận tải.

Anh Nguyễn Xuân Giao tận dụng đất đồi để trồng bưởi da xanh, nhãn, thanh long, sầu riêng, kết hợp chăn nuôi và làm dịch vụ vận tải để đa dạng nguồn thu. (Ảnh: HT)

Cách làm này giúp gia đình tận dụng tốt hơn diện tích đất hiện có, đồng thời tạo thêm nguồn thu từ nhiều lĩnh vực thay vì chỉ trông chờ vào một vụ cây trồng.

Mở hướng phát triển từ lợi thế vùng cao

Thực tế tại Phước Năng cho thấy tư duy sản xuất của người dân đang dần thay đổi. Từ việc sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc vào một số cây trồng truyền thống, nhiều hộ đã chủ động tìm kiếm những mô hình có giá trị kinh tế cao hơn.

Bên cạnh cây ăn quả, cây dược liệu cũng được xem là hướng mở tại khu vực miền núi. Những loại cây có giá trị như sâm, ba kích có thể tạo ra giá trị kinh tế cao nếu được lựa chọn giống phù hợp, đầu tư đúng kỹ thuật và gắn với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.

Trong chăn nuôi, người dân cũng chú trọng hơn đến việc xây dựng chuồng trại, chủ động nguồn thức ăn và phòng, chống dịch bệnh. Việc kết hợp trồng trọt với chăn nuôi tạo thành mô hình kinh tế vườn - rừng - trang trại, giúp tận dụng nguồn lực sẵn có và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Một hướng đi khác đang được một số hộ lựa chọn là đầu tư máy móc, phương tiện để vừa phục vụ sản xuất vừa phát triển dịch vụ. Máy múc, xe tải không chỉ đáp ứng nhu cầu của gia đình mà còn có thể phục vụ cải tạo đất, vận chuyển vật liệu xây dựng, nông sản cho người dân trong khu vực.

Từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần, các hộ dân đã từng bước mở rộng sang dịch vụ, qua đó tạo thêm việc làm và nguồn thu ngay tại địa phương.

Nhiều hộ dân Phước Năng mạnh dạn chuyển hướng sản xuất, khai thác hiệu quả lợi thế vùng cao. (Ảnh: HT)

Chính quyền đồng hành cùng người dân

Để những mô hình làm kinh tế hiệu quả được nhân rộng, sự thay đổi từ phía người dân cần đi cùng các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Lãnh đạo xã Phước Năng cho biết địa phương đang khuyến khích người dân phát huy lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên; đồng thời tạo điều kiện để bà con tiếp cận nguồn vốn, các chương trình tập huấn và chuyển giao kỹ thuật.

Việc xây dựng những mô hình kinh tế vườn, kinh tế rừng và trang trại theo hướng bền vững được xem là một trong những giải pháp giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống.

Quan trọng hơn, những mô hình của các hộ dân như chị Hằng, anh Giao đang cho thấy một thay đổi tích cực trong tư duy làm kinh tế ở vùng cao. Người dân không còn chỉ dựa vào những cây trồng quen thuộc mà đã chủ động tìm kiếm mô hình phù hợp với thị trường, kết hợp nhiều hoạt động sản xuất và dịch vụ để gia tăng giá trị.

Từ những mảnh đất từng được xem là khó tạo sinh kế, bằng sự năng động và cách làm phù hợp, người dân Phước Năng đang từng bước biến lợi thế đất đai thành nguồn lực phát triển. Đây cũng là nền tảng để vùng đất mới tiếp tục thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống người dân và hình thành những mô hình kinh tế hiệu quả hơn trong thời gian tới.