Indonesia muốn đưa ngành chế biến rong biển lên hàng đầu thế giới

Ảnh minh họa: GQSP Indonesia

Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia Muhammad Sarmuji ngày 6/10 cho biết Bộ Công nghiệp nước này sẵn sàng triển khai các bước nhằm xây dựng hệ sinh thái ngành rong biển thành một động lực tăng trưởng mới.

“Hy vọng đây sẽ là một bước quan trọng để đưa sản lượng rong biển của Indonesia và toàn bộ ngành chế biến hạ nguồn lên vị trí hàng đầu thế giới,” ông Sarmuji nói.

Định hướng này nằm trong Kế hoạch Hành động Phát triển Rong biển Tích hợp (ISDAP) giai đoạn 2026-2030 do Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia Indonesia (Bappenas) điều phối. Kế hoạch hướng tới chuyển dịch từ xuất khẩu nguyên liệu thô sang sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như agar, carrageenan, dược phẩm, mỹ phẩm và nhựa sinh học.

Theo ông Sarmuji, việc mở rộng ngành chế biến rong biển cũng phù hợp với đà tăng trưởng của lĩnh vực sản xuất Indonesia. Trong quý 2/2026, công nghiệp chế biến phi dầu khí tăng 5,32% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng trưởng 5,29% của nền kinh tế.

Lĩnh vực này đóng góp khoảng 1.102 nghìn tỷ rupiah, tương đương khoảng 61,61 tỷ USD, vào GDP; chiếm khoảng 38,98% tổng vốn đầu tư thực hiện trên cả nước và tạo ra 82,40% tổng kim ngạch xuất khẩu của Indonesia.

Trong đó, ngành thực phẩm và đồ uống, một trong những lĩnh vực sử dụng các sản phẩm chế biến từ rong biển, tăng trưởng 6,77% trong nửa đầu năm 2026, đóng góp 41,86% GDP của ngành công nghiệp chế biến phi dầu khí và 7,16% GDP quốc gia.

Theo Bộ trưởng Công nghiệp Indonesia, định hướng phát triển ngành rong biển đã được đưa vào Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp quốc gia (RIPIN) giai đoạn 2026-2045, hiện đang trong quá trình hoàn thiện. Chiến lược này hướng tới bảo đảm tính liên tục của chuỗi cung ứng từ các vùng sản xuất nguyên liệu, cơ sở chế biến đến ngành sử dụng và thị trường đầu ra.

Ông Sarmuji cho rằng an ninh nguyên liệu, hiệu quả sử dụng tài nguyên, chất lượng môi trường và lợi ích của cộng đồng tại các vùng sản xuất ven biển sẽ là những yếu tố quan trọng để duy trì năng lực cạnh tranh của ngành trong dài hạn.

Thạch Thu