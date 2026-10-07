Tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thu ngân sách những tháng cuối năm

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: H.L

Thuế Quảng Trị hiện đang quản lý thu trên địa bàn 78 xã, phường, đặc khu với hơn 67.000 tổ chức, doanh nghiệp và hộ kinh doanh. 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 7.245,3 tỉ đồng, bằng 74,3% dự toán Trung ương giao. Trong đó, thuế, phí nội địa ước đạt 5.344,3 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ nhờ khoản thu đột biến hơn 553 tỉ đồng từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Cảng quốc tế Mỹ Thủy, thu từ thi hành án và các dự án năng lượng, xây dựng.

Các đại biểu dự buổi làm việc - Ảnh: H.L

Ngoài ra, thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân đạt 2.726,9 tỉ đồng, đạt 86,6% dự toán và ghi nhận tốc độ tăng trưởng vượt bậc (28,5%) so với cùng kỳ năm trước. Từ khi triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW đến nay, toàn tỉnh có thêm 2.372 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; đồng thời 100% hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đã chuyển đổi sang phương pháp kê khai.

Lãnh đạo Thuế tỉnh báo cáo tại buổi làm việc - Ảnh: H.L

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc đang tác động trực tiếp đến tiến độ thu ngân sách. Cụ thể, nguồn thu tiền sử dụng đất đạt thấp do thị trường bất động sản trầm lắng và vướng mắc trong giao đất; việc thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, nhiên liệu bay làm hụt thu khoảng 399 tỉ đồng nhưng chưa được lượng hóa khi giao dự toán; cùng với đó là áp lực nợ thuế tăng cao khi nhiều dự án khoáng sản, nghỉ dưỡng chậm triển khai.

Đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: H.L

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác thu ngân sách 9 tháng năm 2026. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lê Văn Bảo đề nghị ngành Thuế phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành bám sát và xây dựng kịch bản chi tiết, chủ động tham mưu các giải pháp điều hành linh hoạt; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Cụ thể là đẩy nhanh tiến độ đấu giá và giao đất; kiên quyết thu hồi nợ đọng, cưỡng chế các đơn vị chây ì; tăng cường chống thất thu ở các lĩnh vực rủi ro cao; tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, quyết tâm hoàn thành mức cao nhất chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026.