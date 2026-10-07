Nâng cao năng lực đào tạo, tham mưu chính sách phát triển TP Hồ Chí Minh

Đây là yêu cầu của lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra tại Hội nghị công bố quyết định sáp nhập Viện Nghiên cứu phát triển và Trường Đoàn Lý Tự Trọng vào Học viện Cán bộ Thành phố, tổ chức sáng 7/10.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại Hội nghị.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết, Thành phố đang đứng trước nhiều thời cơ để phát triển nhanh nhưng cũng có nhiều thách thức; việc có một đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức mạnh, giỏi là yêu cầu cấp thiết. Đội ngũ hiện nay cần tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn tới. Bên cạnh đó, Học viện Cán bộ cần tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án, mục tiêu được giao để tham mưu về cơ chế, chính sách phát triển cho Thành phố trong thời gian tới.

Từ yêu cầu trên, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị lãnh đạo Học viện Cán bộ Thành phố nhanh chóng có phương án sắp xếp lại các bộ phận, đơn vị, cơ quan, các phòng, khoa trực thuộc và kiện toàn đội ngũ nhân sự để thực hiện nhiệm vụ.

Theo Đề án sáp nhập, việc sắp xếp phải gắn liền với đổi mới tư duy về đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu, lấy hiệu quả phục vụ sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh làm thước đo cao nhất; đảm bảo tính kế thừa và phát huy các giá trị cốt lõi của các đơn vị. Trên cơ sở đó, hình thành một thực thể mới có năng lực tổng hợp cao hơn, vận hành hiệu quả hơn, có khả năng tích hợp chặt chẽ giữa đào tạo, bồi dưỡng - nghiên cứu - tham mưu chính sách.

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cho Giám đốc và Phó Giám đốc Học viện Cán bộ.

Việc sáp nhập hướng tới mục tiêu xây dựng Học viện Cán bộ sau sắp xếp trở thành trung tâm ngang tầm khu vực về đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực cho nền công vụ; nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn; nghiên cứu chuyên sâu về chính sách phát triển và nền công vụ để tham mưu các mô hình quản lý mới, mô hình tăng trưởng và các cơ chế thí điểm vượt trội.

Theo quyết định của Thành ủy Thành phố, Học viện Cán bộ Thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ Thành ủy; sự quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về nội dung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo đại học, sau đại học.

Tại Hội nghị, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng công bố quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố.