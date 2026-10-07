Diễn đàn Kinh tế Thủ đô 2026: Bàn động lực tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Trong bối cảnh Hà Nội và cộng đồng doanh nghiệp đứng trước yêu cầu tạo ra những động lực tăng trưởng mới, câu chuyện về chất lượng nguồn nhân lực đang trở thành một trong những vấn đề có tính quyết định.

Tiếp nối CEF I và CEF II với các nội dung về ứng dụng AI, thương mại điện tử, công cụ số, vốn, M&A, đầu tư và đổi mới quản trị, Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026 đi sâu vào yếu tố nền tảng là con người: Ai sẽ làm chủ công nghệ? Ai vận hành dòng vốn? Ai tạo ra năng suất mới và giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị?

Tư tưởng xuyên suốt của CEF III 2026 là nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là một đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành lực đẩy trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh và tăng trưởng mới. Vì vậy, Diễn đàn không thu hẹp câu chuyện nhân lực vào tuyển dụng hay đào tạo, mà đặt con người trong mối quan hệ trực tiếp với công nghệ, vốn, quản trị, sản xuất, thị trường, nội địa hóa và chuỗi giá trị.

GS. TS. Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thủ đô.

Theo kế hoạch, Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026 diễn ra từ 13h30 đến 17h30 ngày 8/10, tại Hội trường tầng 4, Tập đoàn Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Hà Nội. Chương trình do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HANOISME) làm đầu mối tổ chức, phối hợp cùng mạng lưới 18 đơn vị đồng chủ trì; UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là cơ quan chỉ đạo.

Một trong những điểm đáng chú ý của CEF III 2026 là chương trình không dừng lại ở việc nhận diện vấn đề. Diễn đàn dự kiến có báo cáo trung tâm “Hà Nội 2026 – Thực trạng doanh nghiệp, điểm nghẽn và yêu cầu tạo động lực tăng trưởng mới”, cùng ba báo cáo chuyên đề tập trung vào nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản trị – tài chính – M&A và nhân lực kỹ thuật – sản xuất – bán lẻ – chuỗi giá trị.

Từ các tham luận và thảo luận, phiên tổng hợp chuyên gia và công bố Khung hành động sau CEF III 2026 dự kiến lựa chọn từ 5 - 7 vấn đề ưu tiên, xác định đầu mối, trách nhiệm và cơ chế theo dõi sau diễn đàn. Đây là điểm nhấn nhằm đưa các ý kiến tại diễn đàn từ thảo luận sang những đề xuất và hành động cụ thể.

Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III – CEF III 2026 sẽ diễn ra từ 13h30 đến 17h30 ngày 8/10/2026 tại Hội trường tầng 4, Tập đoàn Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Hà Nội.

CEF III 2026 còn có sự tham dự, đồng hành của đại sứ, trưởng cơ quan đại diện và đại diện ngoại giao đến từ 14 quốc gia, góp phần mở rộng trao đổi về tri thức, công nghệ, đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp Thủ đô với các mạng lưới quốc tế.

Sự tham gia của các đại diện ngoại giao được kỳ vọng mở rộng không gian trao đổi kinh nghiệm và kết nối giữa doanh nghiệp Thủ đô với các đối tác quốc tế, đặc biệt trong những lĩnh vực đang được quan tâm như nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, thương mại và chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong một nền kinh tế mà công nghệ, AI và nguồn vốn ngày càng dễ tiếp cận hơn, lợi thế cạnh tranh cuối cùng vẫn nằm ở chất lượng con người. CEF III 2026 vì thế đặt ra một câu hỏi có ý nghĩa không chỉ với Hà Nội mà với từng doanh nghiệp: Muốn có một chu kỳ tăng trưởng mới, chúng ta cần chuẩn bị một thế hệ nhân lực như thế nào?

Tạp chí Tiếp thị và Gia đình tham gia bảo trợ truyền thông, đồng hành thông tin trước, trong và sau Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ III năm 2026.