Mưa lớn dồn dập khắp miền Trung, Huế và Đà Nẵng mưa đặc biệt lớn

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Mưa đặc biệt lớn ở Huế, Đà Nẵng

Theo dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới và nhiễu động gió Đông trên cao đang gây mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ.

Đêm qua, khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến TP Huế xuất hiện mưa lớn, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 250mm. Trong đó, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 297mm, Sơn Thủy (Quảng Trị) 248mm.

Hiện vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển xuống phía Nam, tập trung từ phía Nam Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi.

Miền Trung đang hứng đợt mưa rất lớn. Ảnh: Trần Tuyên

Dự báo từ nay đến ngày 8/10, khu vực này có lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Đáng chú ý, trọng tâm mưa lớn tập trung tại TP Huế và TP Đà Nẵng, với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Trước diễn biến mưa lớn và nguy cơ xảy ra các loại hình thiên tai, cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn tại Huế và Đà Nẵng ở cấp 2.

Mưa lớn còn kéo dài đến ngày 11/10

Dự báo viên Ngọc Linh cho biết, theo nhận định, từ đêm 8/10, mưa lớn tại khu vực từ Huế đến phía Đông Quảng Ngãi sẽ giảm dần. Tuy nhiên, vùng mưa có xu hướng dịch chuyển ngược ra phía Bắc và mở rộng ra Thanh Hóa.

Đợt mưa lớn diện rộng tại Trung Bộ được dự báo còn kéo dài đến ngày 11/10.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, đô thị. Tại khu vực miền núi, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng ở mức cao.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.