Phong Thổ hòa nhịp dòng chảy số

Mở rộng cơ hội từ không gian số

Trên Fanpage “Hợp Tác Xã (HTX) Dương Yến - Cá Tầm Cá Hồi Số 1 Lai Châu”, những hình ảnh về cá hồi phi lê, cá tầm cắt khúc, ruốc cá hồi hay các sản phẩm chế biến được giới thiệu tới khách hàng bằng những hình ảnh sinh động. Không cần trực tiếp đến cơ sở, người tiêu dùng có thể tìm hiểu sản phẩm, tham khảo thông tin và liên hệ đặt mua qua các kênh trực tuyến. HTX Dương Yến đang từng bước mở rộng không gian kinh doanh, đưa sản phẩm đặc trưng của Phong Thổ đến với khách hàng ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Sản phẩm ruốc cá hồi được fanpage của hợp tác xã quảng bá, tiêu thụ.

Với thể tích ao nuôi hiện có, sản lượng của đơn vị mới đáp ứng khoảng 30% nhu cầu tiêu thụ của khách hàng. Để bảo đảm nguồn cung, HTX thu gom thêm cá tầm, cá hồi từ các cơ sở nuôi tại những xã vùng cao thuộc huyện Phong Thổ trước đây. Cách làm này vừa giúp mở rộng khả năng cung ứng sản phẩm, vừa tạo sự kết nối giữa hoạt động nuôi trồng với khâu chế biến, phân phối và tiêu thụ.

Bên cạnh phục vụ thực khách tại nhà hàng ở thôn Vàng Bó, xã Phong Thổ, HTX còn phát triển thêm cửa hàng tại phường Tân Phong, mở rộng kết nối với các kênh bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Các sản phẩm được giới thiệu qua hình ảnh, thông tin trên nền tảng trực tuyến, tạo điều kiện để khách hàng tìm hiểu và lựa chọn trước khi mua. HTX hiện có 4 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao mang nhãn hiệu Dương Yến gồm: ruốc cá hồi, cá hồi phi lê, cá tầm cắt khúc và cá hồi xông khói. Đây là những sản phẩm có tiềm năng phát triển thị trường, nhất là khi được kết hợp với hoạt động quảng bá, giới thiệu và bán hàng trên nền tảng số đã giúp HTX kết nối với người tiêu dùng, nâng cao khả năng cạnh tranh, từng bước xây dựng thương hiệu.

Đổi mới từ trường học

Nếu HTX Dương Yến khai thác công nghệ số để mở rộng thị trường, thì tại Trường Tiểu học và THCS Phong Thổ, chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức quản lý và tổ chức hoạt động dạy học. Với hơn 1.000 học sinh và 48 cán bộ quản lý, giáo viên, nhà trường xác định ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ và đổi mới phương pháp giảng dạy là những nội dung quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong công tác quản lý, giáo án, kế hoạch giảng dạy, hồ sơ chuyên môn và nhiều loại sổ sách được thực hiện trên môi trường số. Học bạ điện tử, thủ tục chuyển trường và các thủ tục hành chính cũng được xử lý bằng hình thức điện tử theo quy trình áp dụng tại nhà trường. Phần mềm Vnedu cùng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, lưu trữ thông tin học sinh và hoạt động chuyên môn, giúp việc tra cứu, theo dõi, cập nhật dữ liệu thuận tiện hơn.

Giáo viên và học sinh trường Tiểu học và THCS Phong Thổ ứng dụng hệ thống máy tính bảng trong giảng dạy và học tập.

Thầy giáo Bùi Văn Binh - Hiệu trưởng Trường TH và THCS Phong Thổ cho biết, việc ứng dụng công nghệ số góp phần giảm thời gian lập, lưu trữ và kiểm tra hồ sơ; đồng thời hỗ trợ công tác quản lý, đánh giá chất lượng giáo viên và học sinh sát sao hơn. Nhờ giảm bớt công việc thủ công, giáo viên có thêm điều kiện tập trung cho nhiệm vụ chuyên môn, đầu tư xây dựng bài giảng và nâng cao chất lượng dạy học. Kết quả đáng chú ý của nhà trường trong năm học vừa qua là thành tích bồi dưỡng học sinh giỏi. Số học sinh đạt giải tăng 30% so với những năm học trước; trong 18 học sinh dự thi có 15 em đạt giải. Đặc biệt, học sinh của trường giành giải Nhất môn Tiếng Anh với số điểm cao nhất toàn tỉnh.

Đưa công nghệ đến gần hơn với người dân

Không chỉ trong kinh doanh và giáo dục, chuyển đổi số ở Phong Thổ còn được triển khai trong hoạt động quản lý nhà nước, cải cách hành chính và hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu. Người dân có thêm cơ hội thực hiện thủ tục trực tuyến, giảm thời gian đi lại, hạn chế giấy tờ và theo dõi quá trình xử lý hồ sơ thuận tiện hơn. Cùng với đó, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và khai thác dữ liệu số tiếp tục được khuyến khích trong đời sống.

Đồng chí Cao Văn Trinh - Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thổ chia sẻ, việc triển khai chuyển đổi số tại địa phương được hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, đến từng hộ dân, ưu tiên người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và người ở khu vực khó khăn, góp phần giúp người dân từng bước làm quen với các nền tảng số. Chuyển đổi số trên địa bàn xã gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, cải cách hành chính và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận các tiện ích số. Trong đó, xã chú trọng những mô hình có khả năng giải quyết nhu cầu thực tế, từ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản và OCOP trên môi trường số đến hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Đây là hướng đi nhằm đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, tạo thuận lợi cho người dân trong sinh hoạt và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thực tế công tác chuyển đổi số ở Phong Thổ cho thấy, khi công nghệ được vận dụng phù hợp với nhu cầu thực tế, người dân chủ động tham gia và các mô hình thiết thực tiếp tục được nhân rộng, Phong Thổ sẽ có thêm động lực để hòa nhịp cùng dòng chảy đổi mới, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững trong thời đại số.

9 tháng đầu năm 2026, xã Phong Thổ đã tiếp nhận 3.334 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó có 3.318 hồ sơ nộp trực tuyến, đạt tỷ lệ 99,52%. 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn hoặc đúng hạn; không có hồ sơ quá hạn. Xã duy trì hoạt động của 30 tổ công nghệ số cộng đồng với 180 thành viên. Trong 9 tháng, các tổ đã hướng dẫn người dân hơn 26.000 lượt; hỗ trợ kích hoạt, sử dụng 17.735 tài khoản VNeID mức độ 2.