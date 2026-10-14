Hai cổ phiếu lao dốc không phanh, QCG kịch trần sau tin mới về bà Nguyễn Thị Như Loan

VN-Index mất gần 15 điểm, cổ phiếu trụ gây sức ép

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục diễn biến tiêu cực trong phiên giao dịch ngày 14/10 khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm ngành. Sức cầu yếu khiến thanh khoản duy trì ở mức thấp, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn suy giảm, kéo VN-Index lùi sâu.

Kết phiên, VN-Index giảm 14,55 điểm, tương đương 0,85%, xuống 1.704,87 điểm. Giá trị giao dịch cổ phiếu trên sàn HoSE chỉ đạt hơn 13.700 tỷ đồng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup tiếp tục gây sức ép lên chỉ số. VIC giảm 3.600 đồng xuống 218.400 đồng/cổ phiếu; VHM mất 3.400 đồng, còn 61.000 đồng/cổ phiếu; trong khi VPL giảm 2.600 đồng xuống 76.000 đồng/cổ phiếu.

Nhóm ngân hàng diễn biến phân hóa, với một số cổ phiếu chịu áp lực điều chỉnh. SHB quay lại xu hướng giảm.

Điểm sáng đáng chú ý thuộc về FPT khi cổ phiếu này phục hồi sau chuỗi phiên giảm sâu, có thời điểm chạm vùng 56.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong khoảng 3 năm. Kết phiên 14/10, FPT tăng 800 đồng lên 57.100 đồng/cổ phiếu, với gần 7,1 triệu đơn vị được sang tay. Tuy nhiên, nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng gần 1,2 triệu cổ phiếu.

Giao dịch của khối ngoại tiếp tục là yếu tố gây áp lực lên thị trường. Các mã bị bán ròng đáng kể gồm VPB, với gần 2,6 triệu cổ phiếu; ACB khoảng 2 triệu đơn vị; TCB khoảng 1,9 triệu đơn vị và VIB khoảng 1,2 triệu đơn vị. Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại tìm đến một số cổ phiếu như HDB, HPG, MBB và STB.

Áp lực lên chứng khoán diễn ra trong bối cảnh lãi suất ngân hàng tăng, thị trường bất động sản trầm lắng và dòng vốn ngoại tiếp tục rút khỏi nhiều cổ phiếu. Những yếu tố này có thể khiến tâm lý nhà đầu tư thêm thận trọng.

Bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại điều hành QCG. Ảnh: QCG

KOS giảm sàn phiên thứ 18, PNJ lao dốc, QCG tăng kịch trần

Trái ngược với diễn biến ảm đạm chung, một số cổ phiếu tiếp tục thu hút sự chú ý bởi biến động giá mạnh và những câu chuyện riêng của doanh nghiệp.

Cổ phiếu KOS của CTCP Kosy, doanh nghiệp do ông Nguyễn Việt Cường làm Chủ tịch HĐQT, tiếp tục giảm sàn phiên thứ 18 liên tiếp. Lượng dư bán sàn vượt 75,5 triệu cổ phiếu, trong khi khối lượng khớp lệnh thành công chỉ khoảng 14.500 đơn vị.

Tính từ giữa tháng 9 đến nay, KOS đã mất khoảng 78% giá trị, khiến vốn hóa thị trường bốc hơi khoảng 5.400 tỷ đồng.

Trong khi đó, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục giảm sau một số phiên hồi phục xen kẽ. Kết phiên 14/10, PNJ mất 550 đồng xuống 18.650 đồng/cổ phiếu. Khối ngoại bán ròng hơn 700.000 đơn vị.

Áp lực bán đến từ những rủi ro tài chính sau cuộc khủng hoảng niềm tin trên thị trường kim cương. PNJ đã phải mua lại nhiều sản phẩm trước làn sóng bán ra của khách hàng. Theo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức ngày 21/10, doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ năm 2026 từ lãi 3.409 tỷ đồng sang lỗ 6.271 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu là khoản dự phòng mua lại sản phẩm trong tương lai lên tới 7.071 tỷ đồng.

Cổ phiếu PNJ đã giảm gần 70% trong hơn 3 tháng. Đáng chú ý, tổng khối lượng khớp lệnh trong giai đoạn này thậm chí vượt số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp. Nhiều nhóm gần đây báo cáo không còn là cổ đông lớn của PNJ.

Ở chiều ngược lại, QCG của CTCP Quốc Cường Gia Lai tăng kịch trần thêm 640 đồng lên 10.300 đồng/cổ phiếu trong phiên 14/10, sau thông tin bà Nguyễn Thị Như Loan trở lại điều hành doanh nghiệp, thay cho con trai là ông Nguyễn Quốc Cường.

Chiều 13/10, ông Nguyễn Quốc Cường đăng tải thông điệp “Lời tri ân và tạm biệt quý cổ đông Quốc Cường Gia Lai” trên trang Facebook cá nhân, khép lại hơn hai năm đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc. Ông thừa nhận kết quả đạt được trong thời gian qua chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng và bày tỏ mong muốn doanh nghiệp tiếp tục tái cơ cấu.

Bà Nguyễn Thị Như Loan là nhà sáng lập, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc QCG. Bà bị bắt tạm giam vào tháng 7/2024 để điều tra sai phạm liên quan việc chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, TP.HCM, có nguồn gốc tài sản Nhà nước. Sau đó, ông Nguyễn Quốc Cường trở lại vị trí Tổng giám đốc, thay mẹ điều hành doanh nghiệp.

Tại phiên tòa sơ thẩm tháng 4/2026, bà Loan bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Đến phiên phúc thẩm, hình phạt được giảm xuống còn 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ.

Tính đến cuối tháng 6/2026, QCG có tổng tài sản hơn 7.938 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 1.290 tỷ đồng, vay nợ ngắn hạn gần 588 tỷ đồng và các khoản phải trả ngắn hạn khác gần 2.024 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 4.927 tỷ đồng.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 2.403 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 343 tỷ đồng, cao hơn đáng kể kết quả doanh thu 392 tỷ đồng năm 2025.