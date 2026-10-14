Đưa công nghệ số vào kinh doanh và quảng bá nông sản

Thường họp vào thứ sáu hằng tuần, chợ Nậm Lầu, xã Nậm Lầu hiện có khoảng 20 gian hàng, chủ yếu bày bán nông sản địa phương. Bên cạnh hình thức mua bán trực tiếp, một số tiểu thương đã biết sử dụng Facebook, Zalo, livestream để giới thiệu sản phẩm, kết nối với khách hàng ở mọi nơi, áp dụng thanh toán bằng mã QR… giúp giao dịch nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Chị Cà Thị Mai, tiểu thương tại chợ Nậm Lầu, xã Nậm Lầu, cho biết: Tôi hay bán các nông sản địa phương, bây giờ đang vào mùa trám, trám hái xuống không để được lâu nên tôi tranh thủ đăng bán lên Facebook. Khách quen hay khách ở xa nhìn thấy thì liên hệ đặt mua, nhờ vậy, tôi bán được hàng nhanh hơn, có thêm thu nhập.

Người dân xã Nậm Lầu thanh toán khi mua hàng bằng ứng dụng ngân hàng.

Xã Nậm Lầu hiện có 2 chợ đang hoạt động là chợ Chiềng Bôm và chợ Nậm Lầu, với khoảng 40 gian hàng. Nhằm hỗ trợ đưa công nghệ số vào hoạt động kinh doanh, xã thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp đến các chợ tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương, hộ kinh doanh tiếp cận và sử dụng các tiện ích số.

Bà Lò Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Lầu, cho biết: Tổ công nghệ số cộng đồng của xã đã trực tiếp đến các chợ, hướng dẫn hộ kinh doanh mở, sử dụng tài khoản ngân hàng; tạo và sử dụng mã QR nhận tiền; cách kiểm tra giao dịch để tránh nhầm lẫn. Đồng thời, tổ cũng hướng dẫn người bán hàng sử dụng Facebook, Zalo để quảng bá và bán sản phẩm hàng hóa, nông sản địa phương.

Chợ Rặng Tếch, phường Tô Hiệu triển khai mô hình chợ 4.0

Nếu tại các chợ vùng sâu, vùng xa, chuyển đổi số bắt đầu việc quảng bá sản phẩm và thanh toán bằng mã QR, thì tại khu vực trung tâm, công cụ số được mở rộng sang quản lý gian hàng, sản phẩm, đơn hàng và nghĩa vụ thuế.

Ban Quản lý chợ phường Tô Hiệu hiện quản lý 6 chợ, gồm: Chợ Trung tâm, chợ 7/11, chợ Rặng Tếch, chợ Gốc Phượng, chợ Quyết Thắng và chợ Quyết Tâm, với khoảng 1.500 gian hàng. Tại chợ Rặng Tếch, 100% các tiểu thương đã tham gia mô hình “Chợ 4.0” thanh toán không dùng tiền mặt gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động của chợ. Bên cạnh đó, các tiểu thương được hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu thông tin, kê khai doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Ông Đoàn Mạnh Cường, Giám đốc Ban quản lý chợ phường Tô Hiệu, cho biết: Chúng tôi xác định, kết quả của chuyển đổi số không nằm ở số lượng mã QR hay số lượng gian hàng được đưa lên nền tảng, mà ở việc tiểu thương có sử dụng thường xuyên hay không. Việc hỗ trợ ban đầu có ý nghĩa quan trọng để tiểu thương hình thành thói quen sử dụng. Khi người bán hàng thấy các thao tác trên nền tảng không quá phức tạp và có thể phục vụ trực tiếp việc kinh doanh, khả năng duy trì sử dụng sẽ cao hơn.

Đại diện Ban quản lý chợ hỗ trợ tiểu thương tại chợ Rặng Tếch sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán tại chợ, chuyển đổi số còn mở rộng không gian quảng bá sản phẩm, kết nối người sản xuất với người tiêu dùng tại các sự kiện xúc tiến thương mại. Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ II năm 2026, Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu quy tụ 240 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó khoảng 70 gian hàng giới thiệu sản phẩm của Sơn La.

Tại hội chợ, xã Chiềng Khương giới thiệu 3 sản phẩm OCOP gồm thịt trâu gác bếp, long nhãn và long nhãn ôm sen, các sản phẩm đều được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc. Người mua có thể chủ động tra cứu thông tin, xuất xứ sản phẩm. Anh Nguyễn Phúc Nam, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Chiềng Khương, cho biết: Việc gắn mã QR truy xuất nguồn gốc giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu thông tin, xuất xứ sản phẩm, từ đó tạo sự tin tưởng khi lựa chọn mua hàng. Thông qua hội chợ, chúng tôi mong muốn quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương đến đông đảo người tiêu dùng, đối tác. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường cho nông sản Chiềng Khương.

Gian hàng của xã Chiềng Khương tại hội chợ.

Từ những phiên chợ vùng cao đến hội chợ xúc tiến thương mại, chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi cách người dân mua bán, quảng bá và tiêu thụ hàng hóa. Khi người dân chủ động ứng dụng công nghệ, sản phẩm được giới thiệu rộng rãi hơn, thông tin nguồn gốc rõ ràng hơn, cơ hội tiếp cận khách hàng được mở rộng. Chuyển đổi số đang góp phần nâng cao giá trị nông sản, hàng hóa địa phương, tạo thêm động lực để Sơn La mở rộng thị trường và phát triển kinh tế số./.