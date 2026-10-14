VN-Index lùi sâu dưới 1.710 điểm, nhóm bất động sản gây áp lực

Trong phiên giao dịch ngày 14/10/2026, VN-Index mở cửa và ngay lập tức có nhịp tăng ngắn, vươn lên đạt đỉnh ngày tại mức 1.722,65 điểm. Sau khoảnh khắc khởi sắc đầu phiên sáng đó, chỉ số nhanh chóng quay đầu đảo chiều và giảm dần đều xuống sát vùng 1.710 điểm trước khi duy trì trạng thái đi ngang với biên độ hẹp cho đến giữa trưa.

Sang đến phiên chiều, nhịp điệu giằng co tiếp diễn ở đầu giờ trước khi lực bán gia tăng mạnh mẽ vào giữa buổi chiều. Áp lực này đã đẩy VN-Index thủng các mốc hỗ trợ và rơi xuống mức thấp nhất ngày tại 1.699,23 điểm.

Sau đó, VN-Index có đà tăng trở lại và đóng cửa tại 1.704,87 điểm, giảm 14,55 điểm tương đương -0,85%.

Kết phiên, toàn thị trường ghi nhận tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 584 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt 13.732,34 tỷ đồng. Trong đó khối lượng khớp lệnh đạt hơn 446,35 triệu cổ phiếu và thỏa thuận đạt hơn 137,68 triệu cổ phiếu. Toàn sàn ghi nhận 128 mã tăng, 163 mã giảm và 60 mã đứng giá.

Về giao dịch của khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục xu hướng bán ròng mạnh với tổng giá trị bán ròng xấp xỉ 772,24 tỷ đồng trên toàn thị trường với tổng giá trị mua đạt 1.372,93 tỷ đồng và tổng giá trị bán đạt 2.145,17 tỷ đồng.

Diễn biến VN-Index trong phiên ngày 14/10 (Ảnh: FireAnt).

Thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay chứng kiến sắc đỏ chiếm ưu thế với hàng trăm cổ phiếu điều chỉnh, kéo theo áp lực lớn đè nặng lên các chỉ số chính.

Dẫn đầu chiều giảm giá và chịu sức ép nặng nề nhất phải kể đến nhóm cổ phiếu bất động sản với mức giảm cao nhất ở -2,04%. Các đại diện tiêu biểu như VHM ghi nhận mức sụt giảm mạnh 5,28%, VIC cũng mất đi 1,62% giá trị, NVL giảm 3,59%, VPI giảm 2,69%, VRE giảm 1,54%. Một số mã tăng bao gồm CEO (+1,9%), TCH (+0,93%), VC3 (+0,43%), SCR (+2,21%),...

Cùng chung xu hướng điều chỉnh này, nhóm tiêu dùng không thiết yếu cũng ghi nhận sắc đỏ lan rộng, nổi bật là PNJ giảm 2,86%, MWG giảm 1,74%, DGW giảm 0,98%, VPL giảm 3,31%. Ngược lại, DAH và MBG ghi nhận tăng trần lần lượt 6,87% và 7,14%.

Bên cạnh đó, nhóm năng lượng cũng không nằm ngoài xu hướng giảm khi BSR giảm 0,66%, TLP giảm 5,97%, PVB giảm 0,95% và PVT lùi 1,2%. Tuy nhiên, AAH ghi nhận tăng trần 12,5%, PVD tăng 1,12%, PLX tăng 0,97%, OIL tăng 0,76%.

Nhóm công nghệ ghi nhận mức giảm nhẹ ở 0,75%. Đáng chú ý, FPT tăng trưởng tốt 1,42%, DDG tăng trần 11,11%, SGT tăng 3,57%. Trong khi đó, GEE giảm 6,04%, ELC giảm 0,43%, CMG giảm 1,03%, ST8 giảm 4,05%.

Ở một diễn biến khác, nhóm tài chính và ngân hàng lại xuất hiện những sự phân hoá. Trong khi một số mã lớn như SHB, BID hay VPB duy trì sắc đỏ nhẹ với mức giảm lần lượt 1,44%, 0,75% và 0,2%, thì các cổ phiếu khác như TCB tăng 0,15%, HDB tăng 0,43%, MSB tăng 1,03% và đặc biệt MBB tăng tới 1,57%, trở thành động lực quan trọng nâng đỡ thị trường.

Sắc xanh tích cực cũng lan tỏa sang nhóm nguyên vật liệu với sự dẫn dắt của HPG tăng 1,71%. Ngoài ra, HSG tăng 4,48%, NKG tăng trần 6,82%, HHP tăng 0,28%, DCM tăng 3,18%. Một số mã giảm bao gồm GVR (-2,94%), DRI (-1,84%), AAA (-0,56%), APH (-1,68%),...