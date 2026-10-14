Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 800 tỷ đồng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/10, khối ngoại bán ròng hơn 783 tỷ đồng trên toàn thị trường, tương ứng khối lượng 22 triệu cổ phiếu. Đây cũng là phiên bán ròng thứ 16 liên tiếp của nhà đầu tư nước ngoài.

Riêng trên HOSE, khối ngoại bán ròng gần 773 tỷ đồng, với khối lượng 23 triệu cổ phiếu.

Nguồn: Đăng Khoa tổng hợp.

Hai cổ phiếu "họ Vin" dẫn đầu danh sách bán ròng, trong đó VIC bị bán mạnh nhất với giá trị 153 tỷ đồng, theo sát là VHM với 152 tỷ đồng. Xếp sau là FRT với hơn 94 tỷ đồng và FPT với hơn 67 tỷ đồng.

Ở nhóm ngân hàng, TCB và VPB cùng bị bán ròng khoảng 63 tỷ đồng. ACB cũng góp mặt trong danh sách nhưng có giá trị thấp hơn.

Chứng chỉ quỹ FUEKIV30 bị bán ròng 63 tỷ đồng. Ngoài ra, GEE và VNM cũng nằm trong nhóm cổ phiếu chịu áp lực bán từ nhà đầu tư nước ngoài.

Ở chiều ngược lại, MBB dẫn đầu danh sách mua ròng với hơn 100 tỷ đồng, tiếp đến là STB với gần 44 tỷ đồng. Hai cổ phiếu ngân hàng khác là HDB và LPB cũng được khối ngoại mua ròng.

Bên cạnh nhóm ngân hàng, các cổ phiếu vốn hóa lớn như MSN, HPG và BVH cũng được mua ròng nhưng giá trị thấp hơn.

Nguồn: Đăng Khoa tổng hợp.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 1 triệu cổ phiếu về khối lượng nhưng bán ròng 3 tỷ đồng về giá trị.

PVS và IDC tiếp tục bị bán ròng với giá trị mỗi mã hơn 12 tỷ đồng. Các cổ phiếu còn lại trong danh sách bán ròng gồm HUT, KSF, BVS và MST đều có giá trị dưới 700 triệu đồng.

Ở chiều mua, SHS dẫn đầu với giá trị gần 11 tỷ đồng. NVB và MBS cùng được mua ròng khoảng 3 tỷ đồng, trong khi PPE đạt 2 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 7 tỷ đồng. VEA tiếp tục chịu áp lực bán với giá trị 5,5 tỷ đồng, tiếp đến là MSR với gần 3 tỷ đồng. QNS cũng đảo chiều sang bán ròng hơn 1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ACV được mua ròng nhiều nhất với giá trị 2 tỷ đồng. Các mã còn lại được mua ròng dưới 500 triệu đồng, gồm PHP, SGP, ABI và MML.