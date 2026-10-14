Xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục đạt mốc trên 1 tỷ USD

Theo Bản tin Nông, lâm, thủy sản số ngày 13/10 (Bộ Công Thương), số liệu từ Cục Hải quan cho thấy trong tháng 9, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam đạt 1,13 tỷ USD, giảm 17,8% so với tháng 8 và giảm 13,9% so với tháng 9/2025. Mặc dù, xuất khẩu trong tháng này giảm, nhưng đây là tháng thứ ba liên tiếp trị giá xuất khẩu hàng rau quả vượt mốc 1 tỷ USD trong một tháng. Lũy kế 9 tháng, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam đạt 7,28 tỷ USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Xuất khẩu hàng rau quả Việt Nam những tháng cuối năm 2026 dự kiến sẽ tiếp tục khả quan nhờ nhu cầu tiêu dùng tăng cao tại Trung Quốc, các nước châu Á, thị trường châu Âu và châu Mỹ. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng ổn định tại các thị trường quy mô lớn này, các doanh nghiệp xuất khẩu đang phải đối mặt với áp lực ngày càng khắt khe về hàng rào kỹ thuật.

Điều này đòi hỏi toàn ngành phải chủ động kiểm soát nghiêm ngặt chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu, tuân thủ chặt chẽ quy định về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Về cơ cấu thị trường, trong 9 tháng đầu năm, Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Hà Lan là 5 thị trường xuất khẩu hàng rau quả lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với trị giá xuất khẩu chiếm tới 64,8% tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả trong 9 tháng.

Tuy nhiên, trong tháng 9, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường lớn nhất là Trung Quốc chậm lại, đạt 845,6 triệu USD, giảm 20,3% so với tháng trước và giảm 20,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù vậy, tính chung cả 9 tháng, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam sang thị trường này vẫn tăng trưởng hai con số, đạt 4,72 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 64,8% tổng trị giá xuất khẩu hàng rau quả, cao hơn thị phần 62,9% trong 9 tháng đầu năm 2025.