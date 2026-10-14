Xã Hưng Đạo đẩy mạnh quảng bá, kết nối tiêu thụ hàng Việt

Cơ sở sản xuất miến trên địa bàn xã Hưng Đạo. Ảnh: Thanh Hiền

Theo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” xã Hưng Đạo, xã Hưng Đạo có nhiều sản phẩm đặc trưng, như miến dong làng So, nhãn muộn Đại Thành, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ Tân Phú, bánh tẻ Dương Đoan, kem dừa Đình Đức... Đây là những sản phẩm có tiềm năng phát triển thị trường, góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thời gian qua, Ban Chỉ đạo xã đã tổ chức 8 hội nghị triển khai nhiệm vụ; đăng tải 22 tin, bài tuyên truyền và thực hiện 46 lượt đăng tải trên cổng thông tin, trang mạng xã hội của địa phương. Xã cũng tổ chức một hội chợ quảng bá sản phẩm, kết nối hàng hóa với khu vực nông thôn, thu hút 16 doanh nghiệp trong và ngoài địa phương tham gia với 28 gian hàng, giới thiệu 48 mặt hàng.

Đáng chú ý, hoạt động livestream giới thiệu, bán nông sản và sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ được duy trì vào thứ bảy hằng tuần, góp phần mở thêm kênh tiếp cận người tiêu dùng.

Cùng với quảng bá sản phẩm, xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong 9 tháng năm 2026, lực lượng chức năng đã xử lý 9 vụ vi phạm liên quan đến hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu, hàng cấm và vi phạm trong thương mại điện tử; tổng số tiền xử phạt là 79,7 triệu đồng, trị giá hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy là 45,495 triệu đồng.

Đoàn kiểm tra thăm cơ sở sản xuất miến. Ảnh: Thanh Hiền

Làm việc với xã, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Phạm Anh Tuấn, đề nghị công tác tuyên truyền cần đi sâu vào chất lượng, nguồn gốc, thương hiệu và giá trị của sản phẩm, qua đó góp phần thay đổi nhận thức, thói quen tiêu dùng của người dân.

Việc quảng bá sản phẩm địa phương cần gắn với nâng cao giá trị và mở rộng thị trường. Xã cần lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu để tập trung hỗ trợ cải tiến bao bì, nhãn mác, xây dựng thương hiệu, đăng ký mã QR và truy xuất nguồn gốc; đồng thời kết nối hợp tác xã, cơ sở sản xuất với doanh nghiệp, đơn vị phân phối, tích cực tham gia hội chợ, triển lãm và sàn thương mại điện tử.

Với hoạt động livestream bán hàng, xã đánh giá số đơn hàng phát sinh, lượng hàng tiêu thụ và khả năng duy trì khách hàng, thay vì chỉ căn cứ vào lượt xem hay tương tác.

Để Cuộc vận động đi vào thực chất, xã Hưng Đạo cần xác định rõ nhóm sản phẩm có thế mạnh, nhu cầu hỗ trợ và giải pháp kết nối thị trường; phối hợp với các sở, ngành tổ chức hoạt động đưa hàng Việt đến người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện để sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận các kênh phân phối rộng hơn.

Qua đó, việc ưu tiên dùng hàng Việt không chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động mà từng bước trở thành động lực thúc đẩy sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.