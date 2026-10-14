Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Phong Thổ

Các đại biểu thắp hương tưởng niệm liệt sĩ tại khu vực tìm kiếm ở tổ dân phố Pa So, xã Phong Thổ.

Theo thông tin ban đầu, năm 1985 trong quá trình đào hầm tại khu vực này, ông Phạm Đức Thịnh, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 537, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, phát hiện hài cốt liệt sĩ và di chuyển đến vị trí khác để chôn cất. Đến nay, danh tính liệt sĩ chưa được xác định.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh và dân quân xã Phong Thổ tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại tổ dân phố Pa So.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng lực lượng dân quân xã nỗ lực tìm kiếm, xác minh thông tin, sớm tìm được hài cốt và xác định danh tính liệt sĩ. Hoạt động này thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền của Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.