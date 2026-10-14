Cường Đô La nói gì khi rời vị trí Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai?

Vừa qua, Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La, sinh năm 1982) đã chia sẻ bài viết dài trên trang cá nhân với tiêu đề “Lời tri ân và tạm biệt quý cổ đông Quốc Cường Gia Lai”. Động thái này diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp thông báo điều chỉnh nhân sự, trong đó mẹ ông - bà Nguyễn Thị Như Loan - chính thức quay trở lại nắm giữ ghế Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Trong bài đăng, Cường Đô La nhìn lại 2 năm điều hành doanh nghiệp, gửi lời cảm ơn đến các cổ đông, cán bộ, công nhân viên cùng những cá nhân, tổ chức đã đồng hành với mình trong giai đoạn vừa qua.

Bài đăng của Cường Đô La sau khi rời vị trí Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Ảnh chụp màn hình

Khởi đầu lá thư, nam doanh nhân trải lòng: “Sau hai năm đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, thay mặt mẹ tôi trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty, hôm nay, tôi xin gửi đến Quý cổ đông lời tri ân chân thành và sâu sắc”.

Nhìn lại khoảng thời gian này, doanh nhân cho biết đây là chặng đường nhiều thử thách, giúp anh trưởng thành hơn trong vai trò người điều hành và nhận thức rõ trách nhiệm đối với doanh nghiệp, người lao động cũng như niềm tin của cổ đông.

Đáng chú ý, Cường Đô La không ngần ngại thừa nhận những kết quả quản trị thời gian qua vẫn chưa thực sự làm hài lòng kỳ vọng của các cổ đông. Anh chia sẻ: “Tôi hiểu rằng niềm tin phải được chứng minh bằng kết quả thực tế, sự minh bạch và những giá trị bền vững. Những kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của Quý cổ đông. Với trách nhiệm của người đứng đầu Ban điều hành, tôi nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và xem đó là những bài học quý giá”.

Bên cạnh lời tri ân, Cường Đô La cũng bày tỏ mong muốn Quốc Cường Gia Lai tiếp tục kiên định với quá trình tái cơ cấu, củng cố nền tảng tài chính, tháo gỡ các vướng mắc và nâng cao hiệu quả quản trị để từng bước khôi phục niềm tin của thị trường.

Anh cũng dành phần lớn nội dung tâm thư để bày tỏ lòng biết ơn tới đội ngũ cán bộ, công nhân viên và toàn thể người lao động. Trong suốt hai năm sóng gió vừa qua, tập thể nhân sự đã nỗ lực làm việc, giữ vững tinh thần trách nhiệm để đồng hành cùng công ty duy trì hoạt động thông suốt.

Anh cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã chia sẻ áp lực trong quá trình điều hành: “Nếu quá trình điều hành có những quyết định hoặc thời điểm khiến anh chị em chịu thêm áp lực, tôi mong mọi người thấu hiểu và nhận lời cảm ơn chân thành của tôi vì sự đồng hành, chia sẻ và cống hiến”.

Đối với cá nhân Cường Đô La, doanh nghiệp này còn gắn liền với hành trình gây dựng sự nghiệp gian khó của mẹ. Anh thổ lộ: “Đối với tôi, Quốc Cường Gia Lai không chỉ là một doanh nghiệp, mà còn là tâm huyết mẹ tôi đã nhiều năm xây dựng và vun đắp. Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi vẫn luôn trân trọng Công ty và mong doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững, xứng đáng với nỗ lực của các thế hệ đã đồng hành”.

Bà Nguyễn Thị Như Loan - mẹ Cường Đô La sẽ trở lại vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty. Ảnh: FBNV

Khép lại bài viết, doanh nhân cho biết anh nhìn lại chặng đường vừa qua với lòng biết ơn, tinh thần cầu thị và ý thức về trách nhiệm của bản thân. Anh mong các cổ đông tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng công ty, đồng thời hy vọng tập thể người lao động giữ vững tinh thần đoàn kết để cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, hướng đến tương lai ổn định, minh bạch và bền vững hơn.

Trước đó, vào ngày 12/10, phía Quốc Cường Gia Lai đã chính thức phát thông báo thay đổi vị trí Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật từ ông Nguyễn Quốc Cường sang bà Nguyễn Thị Như Loan. Ông Nguyễn Quốc Cường tiếp quản vị trí CEO từ tháng 7/2024, thời điểm bà Loan bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra liên quan tới khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TP.HCM).

Theo thông tin được công bố, việc bà Loan trở lại vị trí lãnh đạo diễn ra sau khi hình phạt của bà được giảm xuống còn 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ. Sau khi trừ thời gian tạm giam, bà được xác định đã chấp hành xong án phạt.

Chặng đường 2 năm trực tiếp chèo lái Quốc Cường Gia Lai của Cường Đô La theo đó chính thức kết thúc, khép lại giai đoạn anh hỗ trợ công ty gia đình giữa bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều áp lực tài chính và yêu cầu tái cấu trúc. Sau khi rút lui, Cường Đô La hiện vẫn giữ vị trí Chủ tịch HĐQT tại C-Holdings - công ty bất động sản do chính anh gây dựng và phát triển.

Cường Đô La hiện vẫn tiếp tục là Chủ tịch HĐQT C-Holdings, doanh nghiệp bất động sản mà anh xây dựng. Ảnh: FBNV