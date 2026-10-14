Sản lượng điện giảm 16%, lợi nhuận Thủy điện - Điện lực 3 đi lùi trong quý III/2026

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Thủy điện - Điện lực 3 (HOSE: DRL) ghi nhận doanh thu thuần đạt 17,2 tỷ đồng, giảm 18,4% so với mức 21,1 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Giá vốn hàng bán trong kỳ ở mức gần 9,1 tỷ đồng, giảm khoảng 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức giảm của doanh thu lớn hơn khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 26,7%, còn 8,13 tỷ đồng.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 1,34 tỷ đồng, tăng khoảng 49% so với mức gần 900 triệu đồng cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 2,1 tỷ đồng xuống còn 2,02 tỷ đồng.

Kết quả lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 7,4 tỷ đồng, giảm 24,6% so với quý III/2025. Sau khi trừ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành hơn 1,5 tỷ đồng, Thủy điện - Điện lực 3 báo lãi sau thuế 5,9 tỷ đồng, giảm 25% so với mức gần 7,8 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thủy điện - Điện lực 3 ghi nhận doanh thu thuần đạt 60 tỷ đồng, giảm 13,6% so với cùng kỳ (Ảnh: DRL).

Theo giải trình của CTCP Thủy điện - Điện lực 3, nguyên nhân dẫn đến kết quả trên chủ yếu do lượng nước về phục vụ sản xuất điện thấp hơn kỳ vọng. Điều này khiến sản lượng điện thương phẩm giảm 16%, kéo doanh thu bán điện thương phẩm giảm 18% so với cùng kỳ.

Ở chiều chi phí, một số khoản giảm theo quy định của Nhà nước, gồm phí dịch vụ môi trường rừng và thuế tài nguyên nước. Nhờ đó, tổng chi phí trong quý III/2026 giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, mức giảm chi phí không đủ bù đắp sự sụt giảm doanh thu, khiến lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp giảm 25%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thủy điện - Điện lực 3 ghi nhận doanh thu thuần đạt 60 tỷ đồng, giảm 13,6% so với mức 70 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Sau thuế, doanh nghiệp lãi gần 27,7 tỷ đồng, thấp hơn mức 33,9 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm 2025, tương ứng giảm khoảng 18,2%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thủy điện - Điện lực 3 đạt 135,6 tỷ đồng, tăng khoảng 6,6% so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, tài sản ngắn hạn đạt 92,2 tỷ đồng, tăng từ 83,4 tỷ đồng đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền tăng từ 595 triệu đồng lên 13,9 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 67,8 tỷ đồng, tăng so với mức 56,6 tỷ đồng đầu năm.

Ở chiều ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn giảm từ 25 tỷ đồng xuống còn 9 tỷ đồng. Tài sản dài hạn đạt gần 43,5 tỷ đồng, tương đối ổn định so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả tại cuối quý III/2026 ở mức 14,6 tỷ đồng, giảm khoảng 16,7% so với đầu năm. Toàn bộ số nợ phải trả được ghi nhận là nợ ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu đạt 121 tỷ đồng, tăng từ 109 tỷ đồng đầu năm. Trong đó vốn góp của chủ sở hữu giữ nguyên ở mức 95 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 26 tỷ đồng, tăng so với mức 14 tỷ đồng tại ngày 1/1/2026.

Ở diễn biến khác, Thủy điện – Điện lực 3 vừa qua cũng thông báo kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỉ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/10, ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10 và ngày thanh toán dự kiến vào 28/10.

Với 9,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 14,25 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trước đó, trong tháng 7/2026 DRL đã chi hơn 14 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỉ lệ 15%. Trong năm 2025, doanh nghiệp cũng đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức với tổng tỉ lệ 32%. Như vậy, tổng tỉ lệ cổ tức năm 2025 đạt 47%, đúng bằng mức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Trong cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung là cổ đông lớn duy nhất tại DRL, nắm giữ gần 2,9 triệu cổ phiếu, tương ứng 30,42% vốn điều lệ. Với đợt tạm ứng cổ tức lần này, cổ đông lớn dự kiến nhận khoảng 4,3 tỷ đồng. Tính cả khoản cổ tức năm 2025 đã chi trả trong tháng 7/2026, tổng số tiền cổ tức nhận được từ hai đợt dự kiến vào khoảng 8,6 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh điện. Hiện công ty đang quản lý và vận hành nhà máy Thủy điện Đrây H'Linh 2 tại Đăk Lăk, sản xuất điện thương phẩm để cung cấp trực tiếp và duy nhất cho Tổng Công ty Điện lực miền Trung (CPC). Địa bàn kinh doanh của công ty bao gồm hai tỉnh Đăk Nông và Đăk Lăk.