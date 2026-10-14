Hai ngưỡng nợ thuế có thể dẫn đến tạm hoãn xuất cảnh

Những điều người nộp thuế cần biết. Infographic: Cục Thuế

Mức nợ và thời gian áp dụng tạm hoãn xuất cảnh

Theo quy định, đối với người nộp thuế không thuộc trạng thái không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, điều kiện về số tiền thuế nợ và thời gian quá hạn được xác định theo từng đối tượng:

Từ 50 triệu đồng tiền thuế nợ trở lên, quá hạn nộp từ 120 ngày trở lên: Áp dụng với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh.

Từ 500 triệu đồng tiền thuế nợ trở lên, quá hạn nộp từ 120 ngày trở lên: Áp dụng với người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Trước 30 ngày ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế gửi thông báo đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế và công khai trên website ngành Thuế. Hết thời hạn này, nếu người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ để số tiền thuế nợ xuống dưới ngưỡng quy định, cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Quy định đối với trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký

Đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật và chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp cơ quan thuế đã thông báo không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, quy trình được thực hiện theo các mốc thời gian riêng.

Sau 90 ngày kể từ ngày có thông báo, nếu người nộp thuế chưa thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế thông báo về việc sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo này, nếu người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành thủ tục, cơ quan thuế thông báo tạm hoãn xuất cảnh.

Thủ tục để được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh

Với người nộp thuế muốn khôi phục mã số thuế: Cần hoàn thành hồ sơ, thủ tục khôi phục theo quy định và đưa số thuế nợ còn phải nộp xuống dưới ngưỡng tương ứng: dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh; dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Người nộp thuế cần hoàn thành thủ tục trong 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo.

Với người nộp thuế muốn chấm dứt hiệu lực mã số thuế: Cần hoàn thành hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các thủ tục liên quan theo quy định. Người nộp thuế nên liên hệ cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn những nội dung cần hoàn tất đối với trường hợp cụ thể.

Đối với người nộp thuế đang hoạt động, tạm ngừng kinh doanh hoặc chờ giải thể, cần thực hiện nghĩa vụ nộp thuế để số tiền thuế nợ còn phải nộp xuống dưới 50 triệu đồng đối với cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh và dưới 500 triệu đồng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế. Khi khoản nộp được ghi nhận và số thuế nợ còn phải nộp xuống dưới ngưỡng quy định, tài liệu hướng dẫn nêu thời gian hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong khoảng 3 - 5 phút.

Chủ động tra cứu, tránh gián đoạn kế hoạch xuất cảnh

Người nộp thuế có thể tra cứu các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh tại cổng thông tin của ngành Thuế hoặc tra cứu các trường hợp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh tại đường dẫn này.

Ngoài ra, người nộp thuế cũng cần thường xuyên kiểm tra tài khoản giao dịch thuế điện tử, nộp thuế đúng hạn, rà soát các khoản nợ và thông báo của cơ quan thuế; duy trì hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và cập nhật thông tin đăng ký thuế khi có thay đổi. Nếu không còn hoạt động kinh doanh, cần chủ động thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Người nộp thuế có thể chủ động kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức sau:

Kênh 1 - Tra cứu các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh:

https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/xc

Kênh 2 - Tra cứu các trường hợp sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh:

https://gdt.gov.vn/wps/portal/Home/nt/se

Kênh 3 - Ứng dụng eTax Mobile: Tải ứng dụng trên App Store hoặc CH Play.