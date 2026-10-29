“Phố Thiệu Hóa” trên đất bạn Lào

“Phố Thiệu Hóa” nằm trên con đường sầm uất bậc nhất ở thị xã Sầm Nưa.

Các gia đình ở “Phố Thiệu Hóa” đều đã sang Sầm Nưa kinh doanh trên dưới hai mươi năm. Người đi trước hướng dẫn người đi sau, dần dà, hình thành nên một khu buôn bán mang thương hiệu riêng.

Chị Đỗ Thị Hạnh và chồng - anh Đinh Văn Thành cùng quê ở xã Thiệu Quang. 16 năm trước, anh chị sang Sầm Nưa mở hai cửa hàng buôn bán đồ gia dụng và vật liệu xây dựng. Tất cả công việc trong cửa hàng, bao gồm nhập hàng, bán hàng, quản lý sổ sách... đều do hai anh chị đảm nhiệm, nên không tốn chi phí thuê nhân công.

“Khoản phí lớn nhất mà vợ chồng tôi phải chi trả là tiền thuê mặt bằng. Tuy nhiên, phí thuê ở đây cũng không quá đắt, một năm số tiền chúng tôi phải trả để thuê hai gian hàng là trên dưới 80 triệu đồng tiền Việt”, anh Thành cho biết.

Công việc bận rộn, nên anh Thành, chị Hạnh phải để các con ở lại quê nhà, nhờ ông bà hai bên chăm sóc. Chỉ những dịp lễ, tết hay gia đình có công việc quan trọng, anh chị mới về thăm quê.

“Vào mùa hè, các cháu sang chơi với bố mẹ, khi nào chuẩn bị đến năm học mới thì lại về quê. Sang bên này làm ăn, vợ chồng tôi cũng nhớ con lắm, nhưng biết làm sao được, vì cuộc sống nên đành phải chấp nhận thôi”, chị Hạnh chia sẻ.

Chị Đỗ Thị Hạnh giới thiệu mặt hàng cho một vị khách người Lào.

Chị Lê Thị Bé, quê ở xã Thiệu Hóa đã cùng chồng sang Sầm Nưa được 17 năm. Cửa hàng của chị chuyên bán các loại quần áo. Thời gian đầu, chị phải nhập hàng từ các khu chợ bán xỉ lớn của Hà Nội. Hiện giờ, chị chuyển về lấy hàng tại chợ Vườn Hoa của Thanh Hóa.

“Trước đây, việc kinh doanh của chúng tôi khá thuận lợi, thu nhập cũng dư dả. Hiện giờ, công việc khó khăn hơn, hàng bán chậm hơn, nên tiền kiếm được cũng chỉ đủ chi tiêu trong gia đình”, chị Bé cho biết.

Trong lúc đợi khách, chị Lê Thị Bé tranh thủ sắp xếp lại các mặt hàng.

Dọc con “Phố Thiệu Hóa” còn có nhiều cửa hàng của người Việt Nam, kinh doanh đủ các loại hình, từ hàng tạp hóa, quán sửa xe, quán đồ ăn, thức uống cho đến cửa hàng vật tư y tế...

Vài năm gần đây, việc kinh doanh của người Thanh Hóa tại Sầm Nưa gặp nhiều khó khăn do đồng Kíp mất giá. Hiện tại, tỷ giá đồng Kíp chỉ nhỉnh hơn tiền Việt Nam đôi chút, nên lời lãi không còn được bao nhiêu.

Dù khó khăn là vậy, nhưng cộng đồng người Việt, đặc biệt là bà con người Thanh Hóa vẫn cố gắng bám trụ từng ngày, vừa để tiếp tục kinh doanh buôn bán, nuôi sống gia đình, và cũng là để góp phần duy trì một “phố Thiệu Hóa” độc đáo trên đất Sầm Nưa.