Con gái Chủ tịch Nam A Bank làm Tổng Giám đốc Dược phẩm Bến Tre: Thay kế toán trưởng, phát hành 1,53 triệu cổ phiếu trả cổ tức

CTCP Dược phẩm Bến Tre (mã DBT) vừa công bố phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 7%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 7 cổ phiếu mới.

Ngày chốt danh sách cổ đông được ấn định vào ngày 16/11. Với đợt chia cổ tức này, doanh nghiệp dự kiến phát hành thêm khoảng 1,53 triệu cổ phiếu.

Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của Dược phẩm Bến Tre sẽ tăng từ mức gần 219,7 tỷ đồng lên khoảng 235 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre.

Cùng với kế hoạch tăng vốn, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cũng thông qua quyết định thay đổi nhân sự phụ trách kế toán. Cụ thể, bà Nguyễn Thùy Dung thôi giữ chức Kế toán trưởng kể từ ngày 2/11. Người được bổ nhiệm thay thế là ông Nguyễn Nhật Phi với thời hạn nhiệm kỳ một năm, kéo dài đến hết ngày 31/10/2027.

Hai quyết định về cổ tức và nhân sự kế toán được đưa ra ngay sau khi doanh nghiệp có sự thay đổi đáng chú ý ở vị trí điều hành cao nhất.

Trước đó, vào ngày 23/10, HĐQT Dược phẩm Bến Tre đã thông qua việc bổ nhiệm bà Trần Ngô Minh Anh giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 1/11, thay thế ông Nguyễn Khắc Hanh từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân.

Sinh năm 2002, bà Trần Ngô Minh Anh trở thành một trong những nữ Tổng Giám đốc trẻ tuổi trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bà là con gái của ông Trần Ngô Phúc Vũ, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, mã NAB).

Tân Tổng Giám đốc Dược phẩm Bến Tre tốt nghiệp chuyên ngành tài chính tại Đại học Central Florida (University of Central Florida, Mỹ) và từng có thời gian làm việc tại ngân hàng New Omni Bank ở bang California trong giai đoạn 2024–2026.

Bà Trần Ngô Minh Anh trở thành một trong những nữ Tổng Giám đốc trẻ tuổi trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bà Minh Anh mới gia nhập Dược phẩm Bến Tre từ tháng 8 năm nay. Sau khi được bầu vào HĐQT, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc trước khi chính thức đảm nhiệm ghế Tổng Giám đốc từ đầu tháng 11.

Như vậy, lộ trình từ thời điểm bà gia nhập doanh nghiệp đến khi nắm giữ vị trí điều hành cao nhất chỉ diễn ra trong khoảng ba tháng.

Về bức tranh tài chính, trong giai đoạn 2022–2025, Dược phẩm Bến Tre duy trì mức doanh thu ổn định từ 750 đến 900 tỷ đồng mỗi năm, với lợi nhuận sau thuế bình quân đạt hơn 20 tỷ đồng.

Riêng trong nửa đầu năm 2026, công ty ghi nhận 416 tỷ đồng doanh thu và 24,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DBT hiện giao dịch quanh mốc 14.000 đồng/cổ phiếu, tương đương vùng giá cao nhất kể từ khi mã này bắt đầu giao dịch trên thị trường.