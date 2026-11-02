Phổ biến quy định mới về xuất nhập khẩu: Phân cấp mạnh, cắt giảm thủ tục, kiểm soát hàng lưỡng dụng

Hội nghị được tổ chức tại Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (số 85-87 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bến Thành, TP Hồ Chí Minh).

Bà Nguyễn Cẩm Trang, đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Cẩm Trang, đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương cho biết, trong thời gian qua, nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đã được ban hành. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật trong kỷ nguyên mới, nhiệm vụ trọng tâm đặt ra là phải kiên quyết tháo gỡ cho được các “điểm nghẽn” pháp lý, ngành Công Thương luôn tiên phong hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý ngoại thương nhằm đảm bảo tính đồng bộ, tương thích sâu rộng với các cam kết quốc tế và các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) thế hệ mới, qua đó đảm bảo lợi ích của nền kinh tế trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; tháo gỡ những điểm «nghẽn» trong quy định pháp luật ngoại thương, duy trì môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển bền vững.

Hội nghị đã trực tiếp phổ biến, hướng dẫn chi tiết các văn bản pháp lý trọng tâm là: Nghị định số 292/2026/NĐ-CP ngày 22/7/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương (thay thế Nghị định số 69/2018/NĐ-CP); Thông tư số 48/2026/TT-BCT ngày 5/9/2026 của Bộ Công Thương quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 292/2026/NĐ-CP; Nghị định số 259/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 của Chính phủ về kiểm soát thương mại chiến lược và Thông tư số 42/2026/TT-BCT ngày 29/7/2026 của Bộ Công Thương quy định Danh mục chi tiết hàng hóa lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.

Tại Hội nghị, ông Vũ Minh Tâm, Trưởng phòng Tổng hợp Chính sách, Cục Xuất nhập khẩu, đã giới thiệu Nghị định 259/2025/NĐ-CP ngày 10/10/2025 của Chính phủ về kiểm soát thương mại chiến lược. Nghị định gồm 4 chương, 18 điều, 7 phụ lục, điều chỉnh việc xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh, trung chuyển hàng hóa thương mại chiến lược, gồm vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí thông thường và các hàng hóa lưỡng dụng được sử dụng để phát triển, sản xuất hay sử dụng các loại vũ khí này. Với vũ khí hủy diệt hàng loạt, vũ khí thông thường, ngoài Nghị định còn phải thực hiện pháp luật về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Toàn cảnh Hội nghị.

Hội nghị giới thiệu hai clip khái quát điểm mới của Nghị định 292 và Thông tư 48, đồng thời, đại diện Cục Xuất nhập khẩu có phần giới thiệu chuyên sâu về các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu mới được phân cấp cho các địa phương thực hiện trong thời gian qua.

Đối với Nghị định số 292, 3 thông điệp xuyên suốt là. Thứ nhất, phân cấp, phân quyền triệt để: nhiều nhiệm vụ cấp phép theo lô hàng như tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh, cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), cấp và xác nhận Giấy chứng nhận Quy trình Kimberley (KP) được giao cho UBND cấp tỉnh. Thứ hai, cắt giảm điều kiện, đơn giản hóa thủ tục: bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, giảm thành phần hồ sơ, tích hợp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thứ ba, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn trong quy định pháp luật ngoại thương, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Bên cạnh phần phổ biến chuyên môn, Hội nghị đã dành thời gian để trực tiếp đối thoại, hướng dẫn và tháo gỡ ngay những vướng mắc của các địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp trong quá trình thực thi quy định mới. Theo Ban Tổ chức, mục tiêu là "lấy doanh nghiệp và địa phương làm trung tâm phục vụ", qua đó nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, cắt giảm tối đa chi phí, thời gian thực hiện thủ tục hành chính, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng và thuận lợi.