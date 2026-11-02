Hà Nội kết nối hơn 8.000 cơ hội việc làm ngành Xây dựng - cơ khí - giao thông

Phiên giao dịch nhằm kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ doanh nghiệp tuyển dụng nhân lực, đồng thời tạo cơ hội để người lao động, học sinh, sinh viên tiếp cận thông tin thị trường, tìm kiếm việc làm và định hướng học nghề.

Phiên giao dịch thu hút đông đảo sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội việc làm.

Phát biểu tại chương trình, Phó giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố đã giải quyết việc làm cho 183.249 lao động, đạt 107,16% kế hoạch năm, hoàn thành vượt chỉ tiêu trước hơn 2 tháng.

Tuy nhiên, nhu cầu nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt tại các công trình hạ tầng, giao thông trọng điểm như Vành đai 4, Vành đai 2,5, các cầu vượt sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic vẫn rất lớn. Nhiều doanh nghiệp, nhà thầu gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động có tay nghề, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thi công.

Phiên giao dịch lần này thu hút 32 doanh nghiệp, nhà thầu, trong đó có Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Trung Chính, với tổng nhu cầu tuyển dụng hơn 8.000 vị trí việc làm. Ban tổ chức đặt mục tiêu tiếp cận khoảng 2.000-2.500 lượt người lao động, học sinh, sinh viên; phấn đấu có 300-500 lượt người được phỏng vấn sâu, tiếp nhận hồ sơ hoặc tuyển dụng tại sự kiện.

Bên cạnh tuyển dụng trực tiếp và trực tuyến, chương trình còn tổ chức các khu vực tư vấn giáo dục nghề nghiệp, đào tạo kỹ năng; hỗ trợ chính sách, tín dụng ưu đãi và chuyển đổi số. Người lao động được tư vấn miễn phí về việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật lao động và chính sách vay vốn tạo việc làm.

Đáng chú ý, phiên giao dịch được kết nối trực tuyến với Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, gồm Sàn trung tâm và 8 sàn vệ tinh, đồng thời mở rộng kết nối với các tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên.

Lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội tặng quà động viên người lao động.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Nội, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các ban quản lý dự án, nhà thầu, UBND các xã, phường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, gắn đào tạo với sử dụng lao động, nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu, góp phần bảo đảm nguồn nhân lực cho các công trình, dự án trọng điểm của Thủ đô.