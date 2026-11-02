Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam
Với tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam, thu giữ hơn 55 kg ma túy tổng hợp, bắt giữ các đối tượng liên quan.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/triet-pha-duong-day-ma-tuy-xuyen-quoc-gia-tu-lao-ve-viet-nam-246261102163108283.htm