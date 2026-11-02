Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam

Nguồn tin của phóng viên Báo Tiền Phong cho biết, Lữ Văn Toàn- một trong hai phạm nhân đang trốn trại giam A2, từng có thời gian làm công nhân chuyên dựng trụ điện tại các khu vực rừng núi. Vì thế, đối tượng này được cho là có kinh nghiệm và kỹ năng sinh tồn trong môi trường rừng.