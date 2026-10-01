Phim kinh dị 'Sợi chỉ đỏ' của Hàm Trần đổi tên

Việc đổi tên được thực hiện trong giai đoạn hậu kỳ, khi câu chuyện và ngôn ngữ điện ảnh của tác phẩm dần định hình. Theo đạo diễn Hàm Trần, nếu "Sợi chỉ đỏ" từng gợi về những kết nối số phận thì "Con mắt thứ ba" phản ánh rõ hơn thế giới và chủ đề mà bộ phim hướng tới.

Phim được lựa chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan 2026 ở hạng mục Midnight Passion. Tên gọi mới cũng được gợi mở qua poster và trailer, với hình ảnh nhân vật xuất hiện cùng đôi mắt dị thường.

‘Sợi chỉ đỏ’ của Hàm Trần đổi tên thành ‘Con mắt thứ ba’. Ảnh: Nhà sản xuất

Trung tâm câu chuyện là Lạc, cô gái từ nhỏ đã có khả năng nhìn thấy, trò chuyện với người chết. Thay vì sợ hãi hay né tránh, Lạc lựa chọn lắng nghe những linh hồn đang mắc kẹt với những câu chuyện, tổn thương và điều chưa thể giải quyết.

Đạo diễn Hàm Trần cho biết ông không xây dựng các linh hồn đơn thuần như những thực thể gieo rắc nỗi sợ, mà xem họ là những con người vẫn còn vướng mắc với quá khứ.

Từ đó, thế giới tâm linh trong phim được mở rộng với các chủ đề về số phận, nhân quả và những kết nối giữa người sống với người đã khuất.

Một vài cảnh trong phim "Con mắt thứ ba". Ảnh: Nhà sản xuất

Teaser trailer đồng thời hé lộ hành trình trưởng thành của Lạc qua ba giai đoạn. Gia Tuệ đảm nhận vai Lạc lúc 6 tuổi, Cà Rốt (Cao Thùy Linh) đóng Lạc thời trung học và Loube Nguyễn vào vai nhân vật khi trưởng thành. Quang Tuấn thủ vai người cha luôn đồng hành, bảo vệ và tin tưởng khả năng đặc biệt của con gái.

Với không gian giao thoa giữa thế giới người sống và người chết, "Con mắt thứ ba" được giới thiệu là câu chuyện kinh dị kết hợp yếu tố truyền thuyết đô thị và tâm linh.

Phim dự kiến khởi chiếu ngày 4/12/2026.