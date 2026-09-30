Video: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dạy con gái học bài

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh với doanh nhân Đỗ Vinh Quang, chủ tịch CLB Hà Nội, vào tháng 10/2022, sinh con gái đầu lòng tên Tuệ An (tên ở nhà là Ti ti) vào tháng 7/2023.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình và nuôi dạy con gái. Người đẹp nói thoải mái chia sẻ hình ảnh gia đình, đồng thời muốn lưu giữ khoảnh khắc đẹp của tuổi thơ cho Titi. Nhiều bức hình của bé nhận lượt chia sẻ lớn kèm lời khen của công chúng.

Mới đây, nàng hậu đã đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip cô dạy con gái Tuệ An học đếm. Dù mới chỉ 3 tuổi nhưng Tuệ An đã đếm số rất giỏi, thậm chí những phép tính đơn giản cũng được Tuệ An giải quyết chính xác. Nàng hậu cũng tiết lộ, môn Toán chính là bộ môn yêu thích của Tuệ An.

(Video ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng con gái học bài. Nguồn: facebook nhân vật)

Cô bé còn khiến nhiều người phải cười phá lên khi viết những con số "nằm nghiêng ngả", dẫu vậy, ở độ tuổi mẫu giáo, Tuệ An đã học được rất nhiều kiến thức như vậy cũng khiến bao người ngưỡng mộ.

Không những vậy, việc dạy con học vốn rất dễ khiến các phụ huynh stress hoặc nổi cơn giận dữ, tuy nhiên, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lại vô cùng nhẹ nhàng, kiên nhẫn cùng con học bài.

Cô bé chăm chú học đếm số.

Chia sẻ về con gái, Đỗ Mỹ Linh từng cho biết, cô bé rất hay cười, hoạt bát. Cuối tuần, hoa hậu thường đưa con tới các khu vui chơi để bé tiếp xúc với thế giới xung quanh, dạn dĩ hơn.

Nét đáng yêu, hoạt bát của Tuệ An trong những khung hình chụp cùng bố mẹ.

Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội. Cô được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016, trước khi đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017. Tại đấu trường quốc tế, người đẹp giành giải Người đẹp Nhân ái và lọt top 40 chung cuộc.

Sau khi tạo dấu ấn ở các cuộc thi sắc đẹp, Đỗ Mỹ Linh tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí với nhiều vai trò như người mẫu, MC và biên tập viên truyền hình. Đến khi kết hôn, cô dần dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống gia đình. Ông xã của Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1995, là con trai thứ hai của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, người được biết đến với vai trò "bầu" bóng đá.