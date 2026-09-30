Winter vắng mặt trong concert của aespa

Winter, thành viên nhóm nhạc nữ Kpop aespa, sẽ không tham gia buổi concert của nhóm tại Dallas (Mỹ) vì lý do sức khỏe. Nữ thần tượng được chẩn đoán mắc bệnh zona sau khi vẫn cố gắng hoàn thành sân khấu tại Miami dù cảm thấy không khỏe.

Ngày 30/9, SM Entertainment thông báo Winter sẽ vắng mặt trong buổi biểu diễn của aespa tại Dallas vào tuần tới, đồng thời không tham gia các sự kiện chào đón và tiễn biệt liên quan đến concert.

Theo công ty quản lý, Winter bắt đầu gặp vấn đề về sức khỏe trước buổi hòa nhạc của aespa tại Miami hôm 26/9. Dù không trong trạng thái tốt nhất, nữ thần tượng vẫn quyết định lên sân khấu bởi mong muốn được biểu diễn cùng Karina, Giselle và Ningning. Sau khi concert tại Miami kết thúc, tình trạng sức khỏe của Winter không cải thiện đáng kể. Cô sau đó đến bệnh viện để kiểm tra kỹ lưỡng và được chẩn đoán mắc bệnh zona, hay herpes zoster.

SM Entertainment cho biết ngay cả sau khi nhận kết quả chẩn đoán, Winter vẫn thể hiện mong muốn mạnh mẽ được tiếp tục đồng hành cùng aespa trong các buổi biểu diễn sắp tới. Nữ thần tượng đã cố gắng hồi phục và theo dõi tình trạng sức khỏe cho đến sát thời điểm concert tại Dallas, đồng thời cùng công ty cân nhắc khả năng cô có thể lên sân khấu hay không.

Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, Winter và SM Entertainment đi đến quyết định ưu tiên việc điều trị và nghỉ ngơi. Vì vậy, cô sẽ không tham gia concert tại Dallas. "Việc hồi phục sức khỏe cần được ưu tiên hàng đầu", công ty quản lý cho biết, đồng thời gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì sự thay đổi trong lịch trình.

Như vậy, concert của aespa tại Dallas vẫn được tổ chức với ba thành viên Karina, Giselle và Ningning. Các sự kiện liên quan đến buổi biểu diễn cũng sẽ tiếp tục theo kế hoạch.

Việc Winter phải tạm dừng hoạt động diễn ra trong thời điểm aespa đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "SYNK : COMPLaeXITY". Chuyến lưu diễn đưa nhóm đến 25 khu vực, với chặng Bắc Mỹ vẫn còn nhiều điểm dừng trước khi nhóm tiếp tục lịch trình tại châu Âu vào đầu năm sau.

Theo thông tin được công bố, chặng Bắc Mỹ của aespa kéo dài đến ngày 11/10, trong khi toàn bộ chuyến lưu diễn dự kiến tiếp tục đến tháng 2 năm sau.

Việc Winter vẫn cố gắng biểu diễn tại Miami dù đã cảm thấy không khỏe cho thấy mong muốn hoàn thành lịch trình cùng các thành viên. Tuy nhiên, trước khuyến cáo của bác sĩ, nữ thần tượng cuối cùng đã lựa chọn tạm thời rút khỏi một số hoạt động để tập trung hồi phục.

Thông tin Winter mắc bệnh zona cũng xuất hiện trong bối cảnh SM Entertainment vừa tuyên bố sẽ có hành động pháp lý mạnh tay đối với những bài đăng ác ý nhắm vào nữ thần tượng trên mạng xã hội.

Hiện người hâm mộ aespa đang dành sự quan tâm cho tình trạng sức khỏe của Winter và chờ đợi thông tin mới từ công ty quản lý về thời điểm cô có thể trở lại sân khấu.