Phim có Steven Nguyễn thu 100 tỷ đồng

Trưa 28/9, Trại buôn người, bộ phim khai thác đề tài tội phạm và nạn buôn bán người, chính thức cán mốc 100 tỷ đồng. Tác phẩm chỉ mất gần 4 ngày để đạt được con số này. Đây đồng thời là dự án thứ 10 trong năm gia nhập nhóm phim Việt có doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Riêng ba ngày cuối tuần 25-27/9, phim thu khoảng 78,65 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng doanh thu phòng vé nội địa. Kết quả càng đáng chú ý khi Trại buôn người ra rạp vào cuối tháng 9, không nằm trong mùa cao điểm hay kỳ nghỉ lễ dài vốn thường tạo lợi thế cho phim Việt.

Trại buôn người vượt mốc 100 tỷ đồng sau gần 4 ngày ra rạp.

Trong ngày 28/9, Trại buôn người bán được 158.151 vé qua 4.821 suất chiếu, tương đương gần 33 khán giả mỗi suất. Với nhịp tăng trưởng hiện tại, phim hoàn toàn có thể hướng tới những cột mốc doanh thu cao hơn trong những ngày tới.

Trại buôn người xoay quanh Ny (Steven Nguyễn), một thanh niên miền Tây tìm cách giải cứu em gái sau khi cô bị đưa vào một đường dây lừa đảo xuyên biên giới. Để cứu em, Ny chủ động xâm nhập khu trại, từ đó bị cuốn vào cuộc chiến sinh tồn giữa hàng trăm nạn nhân đang bị giam giữ và ép thực hiện các hành vi lừa đảo.

Dù vậy, phim tạo ra nhiều ý kiến trái chiều về chất lượng. Kịch bản ôm khá nhiều tuyến truyện và nhân vật trong thời lượng 135 phút, khiến câu chuyện có lúc dàn trải, trong khi hành trình tâm lý của nhân vật chính lẫn tuyến phụ chưa được đào sâu tương xứng.

Phim được chú ý nhờ quy mô sản xuất, các đại cảnh đông người, song kịch bản dàn trải, nhân vật chưa được khai thác đủ sâu.

Một số đoạn hồi tưởng xuất hiện dày, làm ngắt nhịp ở những trường đoạn vốn đang căng thẳng. Cách xây dựng nhân vật và xử lý xung đột cũng khá quen thuộc, có lúc khiến Trại buôn người mang dáng dấp của một web-drama.

Bù lại, production value là điểm giúp phim giữ được sức hút. Ê-kíp dựng một khu trại quy mô lớn, huy động hơn 700 diễn viên quần chúng cho các đại cảnh bạo loạn, truy đuổi và tháo chạy. Với số lượng nhân vật đông, việc tổ chức dàn cảnh và kiểm soát diễn xuất cũng là thử thách không nhỏ, song đạo diễn Dương Bảo Anh xử lý tương đối ổn.