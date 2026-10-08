Phạt nghiêm để răn đe
Từ đơn trình báo của người dân, Công an xã Hòa Tiến đã xác minh, làm rõ việc bà Đ.T.T.T. (1996, trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) có hành vi đăng tải thông tin với lời lẽ thô tục để vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác trên mạng xã hội. Làm việc với cơ quan Công an, bà T. thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.
Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, T. nhận thức được sai phạm và tự nguyện gỡ bỏ bài viết. Căn cứ quy định của pháp luật, Công an xã Hòa Tiến đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Đ.T.T.T. số tiền 12,5 triệu đồng.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phat-nghiem-de-ran-de-post359102.html