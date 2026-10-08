Xử lý 5 đối tượng liên quan đến ma túy

Các đối tượng liên quan

Trước đó, ngày 3-10-2026, trong quá trình kiểm tra hành chính tại khu vực Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều, đường Phạm Tu, phường Thanh Liệt, Hà Nội, Công an phường Thanh Liệt phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã làm rõ 5 đối tượng gồm: Lê Công Đương (SN 1989), Dư Văn Tuấn (SN 1985), Hoàng Văn Hướng (SN 1991), Nguyễn Hữu Hà (SN 1992) và Đặng Anh Dũng (SN 2006), cùng trú tại Hà Nội.

Tại hiện trường, Công an phường Thanh Liệt thu giữ 0,113 gam ma túy loại heroin cùng một số dụng cụ có liên quan. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường đã khẩn trương lập hồ sơ, xác minh nhân thân, vai trò của từng đối tượng; đồng thời phối hợp với các phòng chức năng của Công an thành phố để củng cố tài liệu, xử lý nghiêm theo quy định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định các đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Việc kịp thời phát hiện, kiểm tra và làm rõ hành vi của từng đối tượng cho thấy tinh thần chủ động của Công an phường Thanh Liệt trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy. Đặc biệt, tại những khu vực tập trung đông người như bệnh viện, việc chủ động kiểm tra hành chính, phát hiện các dấu hiệu bất thường có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Công an phường Thanh Liệt đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thiện hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.