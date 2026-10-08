Hà Nội tổ chức 3 điểm pháo hoa mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm kết hợp pháo hoa tầm cao, tầm thấp và hỏa thuật. Điểm số một đặt trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm; Điểm số 2 tại khu vực tuyến phố Quảng Khánh, giáp Hồ Tây, phường Tây Hồ; Điểm số 3 tại Hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

Tổng số pháo hoa nổ tầm cao được sử dụng là 4.025 quả, gồm 1.725 quả tại trận địa phường Hoàn Kiếm; 1.800 quả tại phường Tây Hồ và 500 quả tại phường Hà Đông. Pháo hoa nổ tầm thấp gồm 1.175 quả và 110 giàn. Riêng điểm tại phường Tây Hồ có thêm 200 quả pháo nổ nước.

Phần hỏa thuật gồm 1.280 giàn, trong đó 350 giàn bố trí trên mặt hồ Hoàn Kiếm, 900 giàn trên mặt Hồ Tây và 30 giàn trên bờ khu vực Hồ Văn Quán.

Việc xây dựng các trận địa được triển khai từ ngày 7 đến 10/10. Thời gian bắn kéo dài 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 10/10.

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Để bảo đảm an toàn, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các phường Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hà Đông và các đơn vị liên quan tổ chức vận chuyển pháo hoa, súng (ống phóng) và trang thiết bị phục vụ bắn pháo hoa.

Đồng thời, đơn vị tổ chức tập huấn, chỉ đạo các đơn vị và ban chỉ huy quân sự các phường phối hợp với lực lượng cán bộ kỹ thuật của Công ty TNHH MTV Hóa chất 21/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng xây dựng trận địa, kết nối pháo hoa và thực hiện bắn theo đúng kịch bản, kế hoạch.

Công an thành phố Hà Nội chủ trì xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông. Lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn, phân luồng giao thông tại khu vực xung quanh các trận địa, đồng thời tạo điều kiện cho phương tiện vận chuyển pháo hoa và các phương tiện kỹ thuật ra, vào trận địa.

Hà Anh