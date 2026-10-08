Khởi tố loạt chủ shop nổi tiếng ở Cần Thơ: Xác định hàng giả Gucci, Dior thế nào?

Ngày 8/10, trả lời PV VietNamNet tại cuộc họp báo quý III/2026 của UBND TP Cần Thơ, Công an thành phố cho biết đã khởi tố 4 vụ án, 5 bị can về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, thu giữ 7.370 sản phẩm với tổng giá trị hơn 3,8 tỷ đồng.

Theo Công an TP Cần Thơ, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công an thành phố đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Lực lượng công an tập trung rà soát, nắm tình hình, kiểm tra các cơ sở, hộ kinh doanh có dấu hiệu buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Hạ Thi - chủ shop Ti Ti-Sy vào tháng 8/2026. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 4 vụ án, 5 bị can như nói trên. Các vụ án đều liên quan trực tiếp đến cửa hàng, hộ kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn, chủ yếu là các mặt hàng thời trang, giày dép, túi xách và phụ kiện.

Trong số hàng hóa bị thu giữ có quần, áo, giày, dép, mũ, túi xách, ví, thắt lưng, ba lô... mang các nhãn hiệu như Burberry, Gucci, Hermès, Dior, Louis Vuitton, Zara, Adidas...

Trưng cầu giám định để xác định hàng giả

Công an TP Cần Thơ cho biết, để xác định hàng hóa có xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hay không, cơ quan điều tra không chỉ căn cứ vào hình thức bên ngoài, logo thể hiện trên sản phẩm mà còn thu giữ, niêm phong hàng hóa có dấu hiệu nghi giả mạo để trưng cầu giám định sở hữu công nghiệp tại Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia - Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nội dung giám định tập trung đối chiếu các dấu hiệu gắn trên sản phẩm với nhãn hiệu được bảo hộ, phạm vi bảo hộ, nhóm hàng hóa và các yếu tố liên quan.

Kết luận giám định là căn cứ chuyên môn quan trọng để cơ quan điều tra xác định hàng hóa được trưng cầu có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ hay không.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Huỳnh Phương Duy và Huỳnh Thanh Dương (shop Thanh Dương Luxury). Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo Công an TP Cần Thơ, thời gian tới, các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Đặc biệt, lực lượng công an sẽ tập trung vào các cơ sở kinh doanh, hộ kinh doanh và hoạt động kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, không để hàng hóa vi phạm lưu thông trên thị trường.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Tân (43 tuổi), chủ Hộ kinh doanh Phạm Văn Tân, để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Cửa hàng của ông Tân nằm trên đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, khu vực trung tâm TP Cần Thơ. Một trường hợp khác là Huỳnh Thanh Hiển (SN 2002, ngụ tỉnh Vĩnh Long). Người này bị khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Hiển là chủ cửa hàng Thanh Hiển Luxury. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ cũng khởi tố bị can đối với Huỳnh Phương Duy - chủ cửa hàng Thanh Dương Luxury. Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Huỳnh Hạ Thi - chủ shop Ti Ti-Sy nổi tiếng ở TP Cần Thơ.