Cà Mau: Tìm thấy một hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y

Đây là hài cốt liệt sĩ thứ 7 được lực lượng tìm thấy kể từ khi đi vào hoạt động.

Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y trước đây rộng khoảng 500m². Trải qua thời gian, mặt bằng khu vực này có nhiều thay đổi, một phần diện tích hiện là trường học đã bỏ hoang, phần còn lại do người dân canh tác nông nghiệp.

Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y. (Ảnh: Vĩnh Nghị).

Để có cơ sở triển khai tìm kiếm, cơ quan chức năng đã xác minh chuyên sâu, phối hợp chặt chẽ với các nhân chứng lịch sử tại địa phương.

Theo các nhân chứng, trước đây khu vực này từng an táng khoảng 100 liệt sĩ theo hàng lối. Sau năm 1975, một số gia đình đã di dời hài cốt người thân về quê nhà.

Đến năm 1985, chính quyền địa phương tiếp tục cất bốc phần lớn các phần mộ về nghĩa trang huyện cũ.

Tuy nhiên, đợt quy tập đó chủ yếu mới thực hiện trên các mộ còn rõ nấm mồ; những vị trí đất bằng phẳng chưa được đào tìm triệt để. Qua thời gian, do hoạt động xây dựng và sản xuất của người dân, kết cấu nhiều vị trí mộ đã bị thay đổi.

Người dân địa phương theo dõi lực lượng làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y. (Ảnh: Vĩnh Nghị).

Trên cơ sở thu thập thông tin và khoanh vùng trọng điểm, lực lượng chức năng xác định khu vực đất canh tác và trường học cũ vẫn còn khả năng sót lại mộ liệt sĩ để xây dựng phương án khai quật.

Vị trí đào tìm lần này nằm trên diện tích vườn mai của ông Bùi Minh Khánh, một nhân chứng. Để nhường mặt bằng cho công tác tìm kiếm, ông Khánh đã tự nguyện hiến đất, chủ động phá bỏ những gốc mai gắn bó lâu năm mà không đòi hỏi bồi thường.

Ông Khánh chia sẻ: "Hơn chục cây mai tôi chăm sóc 3 năm nay, bỏ đi xót lắm. Nhưng kinh tế mất thì làm lại được, còn các anh hùng liệt sĩ đã nằm lại lòng đất lạnh lẽo mấy mươi năm rồi. Thấy các chiến sĩ vất vả, tôi chỉ mong sao sớm tìm thấy các anh để đưa về quê hương là mãn nguyện".

Ngay sau khi cất bốc hài cốt liệt sĩ, Đội quy tập đã lấy mẫu sinh phẩm ADN để giám định xác định danh tính liệt sĩ. (Ảnh: Vĩnh Nghị).

Sau hơn một ngày đào tìm, lực lượng chức năng phát hiện một hài cốt liệt sĩ còn nguyên vẹn ở độ sâu khoảng 1,5m.

Trung tá Lê Quang Thái, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, ngay sau khi cất bốc, Đội đã lấy mẫu sinh phẩm ADN để giám định xác định danh tính, đồng thời đưa hài cốt về đơn vị thực hiện các nghi lễ tâm linh trang trọng theo quy định.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi rà soát tại khu vực Nghĩa trang tạm Cầu Chữ Y, không bỏ sót hài cốt các anh hùng liệt sĩ.