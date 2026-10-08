Xử lý nhiều trường hợp bình luận sai sự thật, xúc phạm cá nhân, tổ chức

Trước tình trạng trên, lực lượng Công an TP. Hải Phòng đã triển khai các biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cụ thể, vừa qua, Công an xã Gia Phúc (TP Hải Phòng) phát hiện tài khoản mạng xã hội facebook “Hoàng Huy” bình luận sai sự thật, nội dung trái chiều, xúc phạm danh dự của Đảng, Nhà nước và các cá nhân khác tại bài đăng của trang phản động “Hoàng Dũng”. Qua xác minh, người sử dụng tài khoản facebook trên là N.V.H (sinh năm 1986, trú tại xã Gia Phúc, Hải Phòng).

Lực lượng Công an đã hòa thiện hồ sơ, xử phạt N.V.H số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ. Đồng thời buộc người vi phạm phải gỡ bỏ các bình luận tiêu cực, sai sự thật trên không gian mạng.

Công an xã Gia Phúc phát hiện, xử lý người bình luận nội dung xúc phạm, sai sự thật trên mạng xã hội.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an phường Hòa Bình (TP. Hải Phòng) phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện ông Nguyễn Văn Th. (sinh 1982, ở phường Hòa Bình) sử dụng facebook cá nhân đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự cơ quan, tổ chức và chính quyền UBND xã Bà Điểm, TP Hồ Chí Minh.

Qua làm việc, ông Nguyễn Văn Th. đã thừa nhận hành vi sai phạm và cam kết không đăng tải các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, thông tin xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Ngày 6/10, Công an phường Hòa Bình đã ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn Th. số tiền 12,5 triệu đồng đối với về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân được quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 95, Nghị định 174/2026/NĐ-CP, ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Bên cạnh việc xử phạt vi phạm hành chính, lực lượng Công an TP. Hải Phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước đối với công dân; yêu cầu không đọc, chia sẻ các bài viết trái chiều, mang nội dung xấu độc, chống đối Đảng, Nhà nước; hướng dẫn công dân quan tâm, tìm hiểu những trang thông tin chính thống, đã được xác minh, kiểm định… Qua đó, giúp người dân chấp hành nghiêm các quy định khi sử dụng mạng xã hội, góp phẩn bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Lực lượng Công an TP. Hải Phòng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp bình luận sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo, cơ quan nhà nước trên không gian mạng.

Cơ quan Công an đề nghị người dân khi tham gia hoạt động trên môi trường không gian mạng cần cảnh giác, không bình luận, chia sẻ, đăng tải các thông tin tiêu cực, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân... Các trường hợp đăng tải, bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.