Khi nào hành khách bị từ chối vận chuyển vô thời hạn?

Vietnam Airlines thông báo từ chối vận chuyển vô thời hạn đối với ông T.N.G., đồng thời chấm dứt tài khoản hội viên Bông Sen Vàng của hành khách này.

Theo văn bản của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines), quyết định có hiệu lực từ ngày 5/10/2026. Theo đó, ông T.N.G. sẽ không được vận chuyển trên các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác.

Hãng cũng thông báo chấm dứt tài khoản hội viên Chương trình Bông Sen Vàng của ông T.N.G. Đồng thời, Vietnam Airlines cho biết sẽ từ chối thực hiện các giao dịch liên quan đến việc bán vé máy bay đứng tên ông T.N.G., kể cả trường hợp tổ chức, cá nhân khác thực hiện giao dịch thay.

Đối với những vé máy bay đã mua nhưng chưa sử dụng, hãng cho biết sẽ hoàn trả tiền vé và các khoản chưa sử dụng theo quy định.

Vietnam Airlines cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu và các nội dung được hãng ghi nhận từ các đầu mối phục vụ tại một số cảng hàng không, trên tàu bay và trên mạng xã hội.

Theo nội dung văn bản, hãng cho rằng ông T.N.G. đã có một số hành vi như không tuân thủ hướng dẫn của nhân viên hàng không; làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và kỷ luật tại cảng hàng không, trên tàu bay; có lời nói xúc phạm nhân viên hàng không và người làm việc tại cảng hàng không; gây mất trật tự công cộng.

Văn bản cũng nêu các nội dung liên quan việc báo thông tin mà hãng cho là giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; giả mạo phi công Vietnam Airlines, đánh giá viên của các tổ chức; phát tán thông tin mà hãng cho là sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của Vietnam Airlines và đe dọa an ninh, an toàn hàng không.

Ngoài ra, Vietnam Airlines cho rằng ông T.N.G. đã thu thập và sử dụng bất hợp pháp tài liệu khai thác bay của hãng.

Một hành khách bị một hãng hàng không thông báo chấm dứt hợp đồng vận chuyển, từ chối vận chuyển vô thời hạn và chấm dứt tài khoản hội viên, sau khi hãng cho rằng người này có nhiều hành vi vi phạm trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Từ trường hợp trên, vấn đề đặt ra là trong những trường hợp nào hãng hàng không có thể từ chối vận chuyển hành khách và khi nào biện pháp này có thể được áp dụng trong thời hạn dài hoặc vô thời hạn.

Về nguyên tắc, việc từ chối vận chuyển phải căn cứ vào các quy định liên quan đến vận chuyển hàng không, an ninh, an toàn hàng không và điều kiện vận chuyển được áp dụng đối với hành khách. Không phải mọi vi phạm của hành khách đều mặc nhiên dẫn đến việc bị từ chối vận chuyển vô thời hạn.

Đối với từng trường hợp, việc áp dụng biện pháp từ chối vận chuyển cần căn cứ vào hành vi cụ thể, mức độ, hồ sơ và các quy định có liên quan.

Trong trường hợp ông T.N.G., Vietnam Airlines xác định thời hạn từ chối vận chuyển là vô thời hạn, có hiệu lực từ ngày 5/10/2026. Những hành vi nêu trong bài là nội dung được Vietnam Airlines đưa ra trong văn bản về trường hợp này.

Việc một hành vi cụ thể có vi phạm pháp luật hay không, mức độ vi phạm và trách nhiệm pháp lý của cá nhân liên quan cần được xác định trên cơ sở tài liệu, chứng cứ và thẩm quyền của cơ quan, tổ chức có liên quan.