Kimberly Diamond tạm ngừng kinh doanh, Cần Thơ kiểm tra 23 vụ kinh doanh vàng trang sức

Kimberly Diamond tạm ngừng kinh doanh đến cuối năm

Chiều 8/10, tại buổi họp báo định ký quý III/2026, Sở Công Thương TP Cần Thơ thông tin, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc cửa hàng Kimberly Diamond (tại số 53-55-57 đường Ung Văn Khiêm, phường Cái Khế) thông báo tạm ngưng giao dịch, Sở đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh.

Cửa hàng Kimberly Diamond ngừng hoạt động đến cuối năm.

Tại thời điểm kiểm tra, cửa hàng đóng cửa và dán thông báo "Tạm ngưng giao dịch tại cửa hàng để xử lý việc nội bộ". Thông tin Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính cung cấp ngày 24/8/2026, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Kimberly Diamond đã thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Doanh nghiệp được Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp thông báo tạm ngừng kinh doanh từ ngày 7/8/2026 đến ngày 31/12/2026.

Trước đó, ngày 30/7, Sở Công Thương nhận được một đơn phản ánh của người dân liên quan đến giao dịch mua bán sản phẩm vàng có đính kim cương tại cửa hàng Kimberly Diamond. Sở đã giao Chi cục Quản lý thị trường phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Qua xác minh, người phản ánh chưa được doanh nghiệp cung cấp hóa đơn đối với giao dịch nêu trong đơn. Ngày 28/8, Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ đã chuyển thông tin đến cơ quan Thuế để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đối với yêu cầu cung cấp tờ khai hải quan để chứng minh nguồn gốc sản phẩm kim cương và yêu cầu doanh nghiệp thu mua lại sản phẩm theo "Giấy đảm bảo", cơ quan Quản lý thị trường cho biết qua xác minh, Công ty TNHH vàng bạc đá quý Kimberly Diamond không có đăng ký tờ khai xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu vực XIX.

Do doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động kinh doanh, Chi cục Quản lý thị trường chưa có cơ sở xác định tờ khai hải quan liên quan để cung cấp theo yêu cầu của người phản ánh. Cơ quan này đã thông báo kết quả và hướng dẫn người dân nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định.

11 vụ vi phạm vàng trang sức bị xử lý

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ đã chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường kiểm tra 23 vụ đối với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xử lý 11 vụ vi phạm, với tổng số tiền phạt 221 triệu đồng. Trị giá hàng hóa vi phạm về nhãn là hơn 1,121 tỷ đồng.

"Các hành vi vi phạm chủ yếu được phát hiện gồm buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa; không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa", ông Ngô Thái Chân chia sẻ.

Sở Công Thương cho biết, số liệu trên chỉ tính riêng kết quả kiểm tra, xử lý đối với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ trong 8 tháng đầu năm 2026.

Để chủ động phòng ngừa và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ và bạc, lực lượng Quản lý thị trường tập trung kiểm tra các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm quy định về nhãn hàng hóa và các hành vi gian lận thương mại khác.

Hiện Chi cục Quản lý thị trường TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với mặt hàng vàng trang sức, mỹ nghệ và bạc kèm Quyết định số 100/QĐ-CCQLTT ngày 21/8/2026. Thời gian thực hiện kế hoạch đến hết ngày 15/11/2026.