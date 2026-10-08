Đắk Lắk: Từ nguồn tin của nhân dân, quy tập thêm một hài cốt liệt sĩ

Sáng 8/10, Đội K51 - Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng chính quyền và Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Tây quy tập được một hài cốt liệt sĩ đã rõ danh tính từ nguồn tin báo của nhân dân. Theo đó, hài cốt được xác định là liệt sĩ Trương Văn Tiến (SN 1951, quê quán tại thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, trước đây thuộc xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên).

Ông Lê Ngọc Hoà, người báo tin và trực tiếp dẫn lực lượng tìm kiếm đến hiện trường nơi chôn cất liệt sĩ Trương Văn Tiến (Ảnh Đội K51).

Trước đó, hưởng ứng lời kêu gọi người dân, nhân chứng, cựu chiến binh cung cấp thông tin tìm hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch “500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Tây, ông Lê Ngọc Hoà (SN 1953, trú tại thôn Phú Quý, xã Tuy An Nam, là đồng đội cũ của liệt sĩ Trương Văn Tiến) đã đến trình báo.

Theo thông tin ông Lê Ngọc Hoà cung cấp, liệt sĩ Trương Văn Tiến là Mũi Phó, Đại đội Đặc công 201 thuộc Tỉnh đội Phú Yên (cũ). Vào năm 1974, trong một trận đánh tại căn cứ Hòn Đình của địch, đồng chí Trương Văn Tiến đã hy sinh. Sau đó, ông Lê Ngọc Hoà được đơn vị giao nhiệm vụ chôn cất liệt sĩ Trương Văn Tiến tại Vùng 6, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên (cũ), nay thuộc thôn Thế Hiên, xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 tiến hành cất bốc hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến (Ảnh Đội K51).

Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tuy An Tây cùng Đội K51 đã tiến hành nhiều lần khoanh vùng, khảo sát, đối chiếu thông tin mà ông Lê Ngọc Hoà cung cấp để tìm nơi chôn cất liệt sĩ Trương Văn Tiến. Tuy nhiên, do thời gian quá lâu, địa hình thay đổi nhiều nên việc xác định địa điểm chôn cất liệt sĩ gặp nhiều khó khăn. Đến chiều tối 7/10, trong khi tiến hành khảo sát tại khu vực thôn Thế Hiên, xã Tuy An Tây, lực lượng chức năng đã phát hiện các phần xương cốt và di vật của liệt sĩ.

Đối chiếu với thông tin do ông Lê Ngọc Hoà cung cấp, lực lượng tìm kiếm xác định đây là hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến nên đã tổ chức quy tập, lấy mẫu giám định theo đúng quy định. Sau khi cất bốc, hài cốt liệt sĩ được đưa về thờ cúng, bảo quản tại Nghĩa trang Tuy An, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng trong thời gian tới.

Hài cốt liệt sĩ Trương Văn Tiến được đưa về nơi thờ cúng để chuẩn bị an táng theo quy định (Ảnh Đội K51).

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51, đây là hài cốt liệt sĩ thứ 6 đã xác định được danh tính và là hài cốt liệt sĩ thứ 40 được Đội K51 tìm kiếm, quy tập trong Chiến dịch “500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Mọi thông tin về mộ liệt sĩ có thể gửi về Đội K51, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Hoặc, đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51; Số điện thoại: 0967.311.134; Đại tá Đỗ Văn Thiệu, Chính trị viên Đội K51; Số điện thoại: 0963.965.739; Trung tá Nguyễn Văn Minh, Phó Đội trưởng, số điện thoại 0906.354.678).