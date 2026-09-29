Phát huy giá trị từ rừng

Rừng được quản lý, phát triển bền vững đang mở ra cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon.

Tại xã Yên Phong, gần 10.000ha rừng đang được quản lý, trong đó hơn 6.000ha rừng tự nhiên, gần 3.000ha rừng trồng, tỷ lệ che phủ đạt 78,9%. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế lâm nghiệp, tạo việc làm và thu nhập cho người dân.

Những năm gần đây, Yên Phong triển khai các mô hình trồng rừng gỗ lớn, phát triển kinh tế dưới tán rừng, từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung. Người dân cũng quan tâm hơn đến việc lựa chọn cây trồng có giá trị, phù hợp với điều kiện đất đai và khả năng chăm sóc.

Ông Nguyễn Văn Bông, thôn 1, xã Yên Phong, chia sẻ: Bà con đã nhận thức rõ hơn về giá trị kinh tế của rừng, chủ yếu tập trung phát triển rừng sản xuất, đặc biệt là cây quế, cây mỡ.

Theo ông Hà Văn Hàm, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phong, địa phương tiếp tục vận động, hướng dẫn người dân chăm sóc diện tích rừng hiện có, đồng thời mở rộng trồng các loại cây có giá trị kinh tế như quế, mỡ, bồ đề, măng bát độ… phù hợp với điều kiện tự nhiên, qua đó nâng cao thu nhập.

Nhờ phát triển lâm nghiệp, bình quân mỗi năm lĩnh vực này mang lại khoảng 15 tỷ đồng, chiếm gần 70% cơ cấu kinh tế của xã. Rừng đang trở thành nguồn thu nhập quan trọng của nhiều hộ dân, đồng thời tạo dư địa để địa phương tiếp tục phát triển kinh tế lâm nghiệp.

Tại xã Lam Vỹ, lâm nghiệp cũng giữ vai trò quan trọng trong đời sống người dân. Theo ông Hạc Văn Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Lam Vỹ, thu nhập của người dân chủ yếu vẫn dựa vào nông, lâm nghiệp. Vì vậy, địa phương tiếp tục triển khai đề án phát triển cây quế là cây trồng chủ lực, cùng các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thực tế.

Kinh tế lâm nghiệp của Thái Nguyên những năm qua có bước phát triển khá. Giai đoạn 2021-2025, giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng bình quân khoảng 6,5%/năm. Toàn tỉnh hiện có hơn 557.580ha đất lâm nghiệp, trong đó rừng tự nhiên trên 333.600ha, rừng trồng hơn 223.900ha.

Cùng với sản xuất gỗ, nhiều địa phương đang mở rộng các mô hình sử dụng hiệu quả diện tích đất rừng như trồng dược liệu dưới tán rừng, chăn nuôi kết hợp, phát triển du lịch sinh thái. Những cách làm này góp phần đa dạng nguồn thu, tăng giá trị trên cùng diện tích đất và tạo thêm sinh kế cho người dân.

Quản lý rừng theo các tiêu chuẩn bền vững cũng được tỉnh quan tâm. Đến nay, toàn tỉnh có trên 45.000ha rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Việc này góp phần nâng cao giá trị sản phẩm gỗ, đáp ứng yêu cầu của thị trường và mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm.

Ông Lê Cẩm Long, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên, cho biết: Việc mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ là yếu tố quan trọng giúp nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp. Tỉnh cũng đang hướng tới mục tiêu trong giai đoạn 2026-2030, khoảng 50% diện tích rừng trồng và rừng sản xuất sẽ đạt chứng chỉ, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tham gia thị trường tín chỉ carbon trong thời gian tới.

Cùng với nâng cao giá trị kinh tế, rừng còn có vai trò quan trọng trong bảo vệ đất, giữ nước, phòng chống thiên tai và cải thiện môi trường. Vì vậy, phát triển lâm nghiệp theo hướng quản lý tốt diện tích rừng hiện có, lựa chọn cây trồng phù hợp, nâng chất lượng rừng và mở rộng các mô hình kinh tế dưới tán rừng là hướng đi được nhiều địa phương chú trọng.