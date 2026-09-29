Lâm Đồng khơi thông dòng vốn, mở rộng không gian cho doanh nghiệp

Gỡ điểm nghẽn từ thể chế đến nguồn vốn

Ngày 29/9, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, vòng đối thoại địa phương tỉnh Lâm Đồng diễn ra với sự tham gia của cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Các đại biểu tập trung trao đổi về những điểm nghẽn đang ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó có vấn đề tiếp cận vốn và huy động nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân.

Tại diễn đàn, các ý kiến cho rằng, trong quá trình mở rộng hoạt động, doanh nghiệp không chỉ cần nguồn vốn mà còn cần một môi trường đầu tư thông thoáng, thủ tục được giải quyết nhanh và khả năng tiếp cận các nguồn lực phù hợp với quy mô, lĩnh vực hoạt động.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh nhấn mạnh yêu cầu khơi thông dòng vốn, đồng thời mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp. Theo ông, để nguồn lực tài chính thực sự đi vào sản xuất, kinh doanh cần sự phối hợp giữa chính quyền, ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Minh, doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đang giữ vai trò quan trọng trong việc huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, vòng đối thoại địa phương tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, không ít doanh nghiệp vẫn gặp khó khi tiếp cận nguồn vốn. Những yêu cầu liên quan đến tài sản bảo đảm, phương án sản xuất kinh doanh, năng lực tài chính và điều kiện tín dụng có thể trở thành rào cản đối với doanh nghiệp, nhất là khi có nhu cầu mở rộng quy mô đầu tư.

Từ thực tế này, vấn đề đặt ra không chỉ là tăng nguồn vốn mà còn phải tạo điều kiện để doanh nghiệp có thể tiếp cận và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, chính quyền cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tập trung xử lý những vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch.

Đây là những yếu tố có tác động trực tiếp đến tiến độ triển khai dự án và khả năng huy động nguồn lực của doanh nghiệp.

Khi thủ tục được tháo gỡ, doanh nghiệp có thêm điều kiện triển khai dự án, mở rộng sản xuất và tạo ra nhu cầu vốn thực chất. Ngược lại, những vướng mắc kéo dài có thể làm chậm quá trình đầu tư, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế.

Bên cạnh vai trò của chính quyền, các tổ chức tín dụng cũng được đặt trong mối liên kết trực tiếp với doanh nghiệp. Theo đó, ngân hàng cần tăng cường kết nối, cung cấp thông tin rõ hơn về chính sách tín dụng và nghiên cứu các giải pháp phù hợp với từng nhóm doanh nghiệp.

Việc doanh nghiệp có phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, nhu cầu vốn rõ ràng và khả năng sử dụng vốn hiệu quả sẽ là cơ sở để tăng khả năng tiếp cận tín dụng, đồng thời bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay.

Doanh nghiệp phải nâng năng lực hấp thụ vốn

Một nội dung được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh là doanh nghiệp không thể chỉ trông chờ vào việc tháo gỡ từ phía cơ quan quản lý hay tổ chức tín dụng. Bản thân doanh nghiệp cũng phải nâng cao năng lực nội tại để có thể tiếp nhận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Trong đó, việc minh bạch tài chính, nâng cao năng lực quản trị, xây dựng phương án kinh doanh khả thi, đổi mới công nghệ và đẩy mạnh chuyển đổi số được xem là những yếu tố quan trọng.

Theo đó, bài toán vốn cần được nhìn từ cả hai phía. Nhà nước cần tạo môi trường thuận lợi, ngân hàng cần tăng khả năng kết nối và doanh nghiệp phải nâng cao năng lực quản trị, khả năng hấp thụ nguồn lực.

Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động, đồng thời đưa ra những kiến nghị cụ thể để cơ quan chức năng có cơ sở xử lý.

Đối với các sở, ban, ngành và đơn vị thuộc tỉnh, yêu cầu đặt ra là nâng cao trách nhiệm trong tiếp nhận, xử lý kiến nghị của doanh nghiệp. Những vấn đề thuộc thẩm quyền cần được nghiên cứu, hướng dẫn và giải quyết; đối với nội dung vượt thẩm quyền, cần tổng hợp để tham mưu UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét.

Từ diễn đàn, ông Nguyễn Minh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp mạnh dạn nêu những khó khăn cụ thể trong quá trình hoạt động, đồng thời đưa ra các đề xuất có thể giải quyết được.

Cách tiếp cận này nhằm hạn chế tình trạng doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần hoặc kiến nghị kéo dài nhưng chưa xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm xử lý.

Trong bối cảnh Lâm Đồng đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng cao, việc huy động nguồn lực từ khu vực tư nhân được đặt cùng với yêu cầu nâng cao hiệu quả đầu tư công và phát huy các động lực tăng trưởng mới.

Theo đó, khơi thông dòng vốn không chỉ là câu chuyện của ngành ngân hàng. Khi các điểm nghẽn về thủ tục, đất đai, quy hoạch và môi trường đầu tư được xử lý, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện mở rộng hoạt động, từ đó tạo thêm nhu cầu đầu tư và đóng góp trở lại cho tăng trưởng của địa phương.

Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 vì vậy được xem là kênh để chính quyền, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính trao đổi trực tiếp về những khó khăn trong thực tiễn. Những kiến nghị từ diễn đàn cũng là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu giải pháp tháo gỡ, tạo môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.

Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, vòng đối thoại địa phương tỉnh Lâm Đồng, các nội dung trọng tâm được trao đổi gồm tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khơi thông nguồn vốn, tăng khả năng tiếp cận tín dụng và nâng cao năng lực hấp thụ vốn của doanh nghiệp.