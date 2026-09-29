Đối thoại chính sách, đồng hành cùng phụ nữ xã Trường Xuân

Quang cảnh diễn ra hội nghị

Tại hội nghị, các cán bộ, hội viên được thông tin, tuyên truyền về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách phát triển văn hóa và những nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống phụ nữ, trẻ em.

Ông Lê Xuân Thuận, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân trao đổi các vấn đề liên quan tại địa phương

Công an xã cũng thông tin, cảnh báo về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, khuyến cáo hội viên phụ nữ nâng cao cảnh giác, thận trọng trong cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân và chủ động phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng, trục lợi.

Trong không khí dân chủ, cởi mở và thẳng thắn, hội nghị ghi nhận 24 lượt ý kiến, câu hỏi của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Đại diện Công an xã thông tin về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng

Các ý kiến tập trung vào những vấn đề thiết thực như: thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng nhà tạm lánh an toàn; hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế, sử dụng và quản lý hiệu quả nguồn vốn vay; đề xuất đầu tư thiết chế văn hóa, không gian sinh hoạt cộng đồng; tổ chức các lớp dạy đánh cồng chiêng trong trường học, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Hội viên phụ nữ xã kiến nghị tại hội nghị đối thoại

Các ý kiến, kiến nghị được lãnh đạo UBND xã và đại diện các phòng, ban chuyên môn trực tiếp trao đổi, giải đáp theo thẩm quyền. Đối với lĩnh vực giáo dục, xã giao phòng chuyên môn rà soát số lượng học sinh để tham mưu, đề xuất thành lập trường liên cấp THCS và THPT tại điểm Trường Lê Quý Đôn. Địa phương cũng định hướng triển khai các thiết chế văn hóa, mở lớp cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Trà Linh trao đổi các chính sách liên quan đến phụ nữ

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Trà Linh đề nghị chính quyền cấp xã tiếp tục sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến Nhân dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Đội ngũ chi hội trưởng phụ nữ cần phát huy vai trò cầu nối giữa hội viên với cấp ủy, chính quyền; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Đối với những đề xuất vượt thẩm quyền, trong đó có mô hình nhà tạm lánh cho nạn nhân bạo lực gia đình, Hội LHPN tỉnh sẽ xem xét, đề xuất cấp có thẩm quyền.