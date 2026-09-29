Bằng Mạc: Diện tích cây ăn quả trồng mới vượt gần 49% kế hoạch năm

Để đạt được kết quả trên, cấp ủy, chính quyền xã Bằng Mạc đã chủ động triển khai hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất. Cụ thể, dự án phát triển cây na của xã đã hỗ trợ người dân hơn 53.800 cây giống (tương đương 67,3 ha); Ủy ban MTTQ Việt Nam xã huy động các nguồn lực hỗ trợ thêm 1.700 cây giống (tương đương 2,1 ha).

Người dân thôn Pá Tào, xã Bằng Mạc trồng cây na giống

Cùng với nguồn hỗ trợ từ Nhà nước và các tổ chức, UBND xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động vốn đầu tư mở rộng sản xuất. Nhờ đó, người dân trên địa bàn đã tự mua và trồng mới 14.900 cây na (tương đương 18,7 ha) cùng 550 cây cam đường Canh (tương đương 1,1 ha).

Bằng Mạc là xã vùng III đặc biệt khó khăn với 98,6% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, việc phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất, từng bước gắn phát triển vùng trồng với tiêu thụ sản phẩm.