TPHCM cấu trúc lại hệ thống sản phẩm du lịch MICE đa dạng và tích hợp cao hơn

Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.N

Ngày 29/9, Sở Du lịch TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết Kế hoạch liên tịch Chương trình Du lịch MICE TPHCM giai đoạn 2022-2025 (loại hình du lịch kết hợp giữa hội họp, sự kiện và nghỉ dưỡng), đồng thời xác định những định hướng trọng tâm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến MICE trong giai đoạn mới.

Thúc đẩy và phát huy tối đa lợi thế của siêu đô thị

Theo Sở Du lịch TPHCM, giai đoạn 2022-2025 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp trong thu hút, hỗ trợ và phục vụ các đoàn khách hội nghị, hội thảo, khen thưởng và sự kiện.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho rằng những kết quả đạt được trong giai đoạn 2022-2025 đã góp phần thúc đẩy ngành du lịch chuyển từ tăng trưởng về lượng sang tăng trưởng về giá trị.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, khách quốc tế tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của du lịch TPHCM với 8.517.428 lượt, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4%, đạt 85,7% kế hoạch năm.

Ông Phạm Huy Bình cho biết: MICE không chỉ tạo ra giá trị cho ngành du lịch mà còn có khả năng tạo tác động lan tỏa đến thương mại, đầu tư, dịch vụ và năng lực hội nhập của thành phố. Vì vậy, định hướng trong giai đoạn tới là từng bước chuyển từ chú trọng số lượng đoàn khách sang chú trọng giá trị mà mỗi đoàn khách và mỗi sự kiện tạo ra cho thành phố; từ hỗ trợ thu hút khách sang kiến tạo thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh tổng thể của điểm đến MICE TPHCM.

Trên cơ sở không gian phát triển mới, TPHCM có điều kiện cấu trúc lại hệ thống sản phẩm MICE theo hướng đa dạng và có mức độ tích hợp cao hơn.

Theo định hướng này, lợi thế về hội nghị, thương mại, tài chính và dịch vụ của khu vực trung tâm TPHCM có thể kết nối với thế mạnh về công nghiệp, triển lãm chuyên ngành và xúc tiến đầu tư ở khu vực Bình Dương. Không gian MICE cũng được mở rộng đến các sản phẩm nghỉ dưỡng, kinh tế biển, sinh thái và trải nghiệm đặc thù tại các địa phương Bà Rịa - Vũng Tàu và Côn Đảo.

Thay vì khai thác từng sản phẩm riêng lẻ, thành phố hướng đến hình thành các chuỗi sản phẩm MICE tích hợp, kết hợp hội nghị, triển lãm, khảo sát doanh nghiệp, lưu trú, golf, nghỉ dưỡng, ẩm thực, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm điểm đến.

Cách tiếp cận này nhằm kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và nâng cao giá trị kinh tế của mỗi đoàn khách. Đồng thời, việc kết nối các sản phẩm MICE với những lĩnh vực kinh tế có thế mạnh cũng mở ra khả năng đưa hoạt động hội nghị, triển lãm và sự kiện trở thành một kênh hỗ trợ thương mại, xúc tiến đầu tư và mở rộng quan hệ doanh nghiệp.

Mở rộng và đẩy mạnh tính kết nối mang tính liên ngành

Trong giai đoạn tiếp theo, TPHCM định hướng phát triển MICE theo hướng chuyên nghiệp, liên kết và tạo giá trị gia tăng cao.

Song song đó, thành phố tiếp tục phát triển các sản phẩm MICE đặc thù, tăng cường xúc tiến quốc tế, ứng dụng chuyển đổi số và mở rộng khả năng kết nối MICE với những sản phẩm có giá trị gia tăng cao như du lịch y tế, đường thủy, golf, ẩm thực, mua sắm, kinh tế đêm và nghỉ dưỡng.

Định hướng này cũng gắn hoạt động MICE với những lĩnh vực kinh tế TPHCM có lợi thế và ưu tiên phát triển.

Việc thu hút hội nghị, triển lãm và sự kiện trong các lĩnh vực thương mại, tài chính, công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp, logistics, y tế, giáo dục và kinh tế biển được kỳ vọng tạo thêm nguồn khách có khả năng chi tiêu cao, đồng thời mở rộng kết nối doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư và tăng cường hội nhập quốc tế.

Qua đó, MICE được đặt trong mối liên kết rộng hơn với hệ sinh thái kinh tế - dịch vụ của thành phố, thay vì chỉ được nhìn nhận là một phân khúc khách du lịch.