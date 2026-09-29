499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú và ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại chủ trì họp báo. (Ảnh: KIM DUNG)

Đây là những doanh nghiệp, sản phẩm được lựa chọn sau quá trình rà soát, đánh giá và thẩm định hồ sơ với nhiều yêu cầu về chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái cho biết, sau 23 năm triển khai, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục kiên định với ba giá trị cốt lõi “Chất lượng-Đổi mới sáng tạo-Năng lực tiên phong”, qua đó góp phần khơi dậy khát vọng xây dựng những thương hiệu mạnh, đưa trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Công thương Lương Hoàng Thái tại buổi họp báo.

Theo đánh giá của Brand Finance năm 2026, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt hơn 46 tỷ USD, tăng hơn 45% so với năm 2020, xếp thứ 32 trong 193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giai đoạn 2020-2026, tỷ lệ doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia nằm trong Top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam tăng từ 42% lên 50%. Riêng trong Top 10 thương hiệu dẫn đầu năm 2026 có 5 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia, chiếm 69,1% tổng giá trị của nhóm.

Kỳ xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 là kỳ đầu tiên áp dụng Quyết định số 03/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 18/2026/TT-BCT của Bộ Công thương.

Điểm mới trong bộ tiêu chí năm nay là thang điểm dành cho nhóm “Đổi mới sáng tạo” được nâng từ 130 lên 300 điểm. Theo ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, việc điều chỉnh này nhằm nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu và phát triển (R&D), ứng dụng khoa học công nghệ, bảo hộ tài sản trí tuệ, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh.

Bộ Công thương tổ chức họp báo, giới thiệu và công bố kết quả kỳ xét chọn Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026.

Kỳ xét chọn thu hút hơn 1.000 lượt doanh nghiệp quan tâm đăng ký. Ban Thư ký phối hợp các cơ quan Trung ương và địa phương rà soát việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp trong các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, lao động, môi trường; đồng thời kết hợp đánh giá độc lập về nhận thức thương hiệu, sức khỏe tài chính, khảo sát thực tế và yêu cầu giải trình minh bạch.

Ngày 29/8/2026, Bộ trưởng Công thương ký Quyết định số 2136/QĐ-BCT công nhận 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, với thời hạn công nhận 2 năm. Các doanh nghiệp được công nhận hoạt động trong nhiều lĩnh vực như chế biến, chế tạo, nông nghiệp, dược phẩm, tài chính-ngân hàng, viễn thông, logistics và dịch vụ.

Chia sẻ tại buổi họp báo, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa, cho biết doanh nghiệp vinh dự có 5 lần liên tiếp với 5 nhóm sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. Doanh nghiệp đang tập trung vào sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bao bì thân thiện với môi trường; đồng thời đẩy mạnh đầu tư khoa học công nghệ, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo từ sản xuất đến phân phối.

Ông Lê Việt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam (VNSteel).

Trong khi đó, ông Lê Việt, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam (VNSteel), cho rằng danh hiệu Thương hiệu quốc gia không phải là đích đến mà là điểm khởi đầu cho những chuẩn mực và yêu cầu cao hơn. Doanh nghiệp định hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tự động hóa và số hóa trong quản trị, sản xuất, kiểm soát chất lượng, logistics và bán hàng; đồng thời tối ưu hóa sản xuất, tiết kiệm tài nguyên, từng bước giảm phát thải CO2, hướng tới sản xuất xanh và phát triển bền vững.

Theo Thứ trưởng Lương Hoàng Thái, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, xây dựng thương hiệu quốc gia là một định hướng chiến lược. Bộ Công thương sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sau công nhận, tập trung vào quản trị, bảo vệ thương hiệu, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và mở rộng thị trường quốc tế.

Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 dự kiến được tổ chức 10/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, với sự tham dự của khoảng 1.000-1.500 đại biểu và được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Với chủ đề “Dòng chảy Thương hiệu Việt”, sự kiện năm nay tượng trưng cho hành trình phát triển liên tục, khởi nguồn từ bản sắc văn hóa, trí tuệ Việt Nam, được bồi đắp bằng khoa học công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo để vươn ra thế giới.