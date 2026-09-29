FICO không mua hết lượng cổ phiếu DHA đã đăng ký

Tổng công ty Vật liệu xây dựng số 1 - CTCP (FICO) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu DHA của Công ty CP Hóa An. Theo báo cáo, trong khoảng thời gian từ ngày 26/8 đến 24/9/2026, FICO đã mua 45.200 cổ phiếu DHA theo phương thức khớp lệnh, chỉ thực hiện chưa được một nửa số lượng đăng ký ban đầu.

Với 52.300 cổ phiếu còn lại chưa thực hiện, FICO cho biết nguyên nhân là giá cổ phiếu DHA không đạt kỳ vọng. Sau giao dịch, lượng cổ phiếu DHA do FICO trực tiếp nắm giữ tăng từ 3.581.043 đơn vị lên 3.626.243 đơn vị. Tỉ lệ sở hữu theo đó tăng từ 24,33% lên 24,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Hóa An.

Việc tiếp tục mua thêm cổ phiếu diễn ra khi FICO đã duy trì vị thế cổ đông lớn tại Hóa An. Tuy lượng cổ phiếu gia tăng trong đợt này tương đối nhỏ so với phần vốn đang nắm giữ, giao dịch vẫn làm tăng mức sở hữu trực tiếp của FICO tại doanh nghiệp lên gần một phần tư số cổ phần có quyền biểu quyết.

Mối liên hệ giữa hai doanh nghiệp còn thể hiện ở phần vốn do FICO cử người đại diện tại Hóa An. Cụ thể, ông Cao Trường Thụ - Chủ tịch HĐQT Hóa An đang nắm giữ 2.207.795 cổ phiếu thuộc phần vốn của FICO, tương đương 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty. Cùng với đó, ông Nguyễn Văn Phúc - Thành viên HĐQT Hóa An đại diện cho 1.373.248 cổ phiếu, tương đương 9,33%.

FICO không mua hết lượng cổ phiếu DHA đăng ký vẫn nâng sở hữu tại Hóa An.

Hai phần vốn này chiếm tổng cộng 24,33% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Hóa An. Đây cũng chính là lượng cổ phần FICO sở hữu trước khi thực hiện đợt mua mới, cho thấy phần vốn của tổng công ty tại Hóa An được quản lý thông qua cả số cổ phiếu FICO trực tiếp đứng tên và phần vốn do người đại diện thực hiện quyền tại doanh nghiệp.

Sau khi mua thêm 45.200 cổ phiếu, phần sở hữu trực tiếp của FICO tăng lên 24,63%. Cùng với phần vốn được các nhân sự đại diện, mối liên hệ về sở hữu giữa FICO và Hóa An tiếp tục được duy trì ở mức đáng kể.

Trong cơ cấu quản trị Hóa An hiện nay, ông Cao Trường Thụ giữ chức Chủ tịch HĐQT, còn ông Nguyễn Văn Phúc là Thành viên HĐQT.

Ở Ban Kiểm soát, ông Phạm Việt Thắng giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát và ông Đặng Xuân Long là Thành viên Ban Kiểm soát. Theo báo cáo giao dịch, hai nhân sự này không sở hữu cổ phiếu DHA tại thời điểm FICO thực hiện giao dịch.

Kết thúc giao dịch ngày 24/9, FICO sở hữu hơn 3,62 triệu cổ phiếu DHA và nâng tỉ lệ nắm giữ thêm 0,3 điểm phần trăm. Phần 52.300 cổ phiếu chưa mua được không được ghi nhận là đã thực hiện trong đợt giao dịch này.