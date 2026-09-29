Hỗ trợ đúng việc, mở thêm cơ hội tái hòa nhập

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp, phát biểu tại Phiên giao dịch việc làm ở phường Sa Đéc.

PV: Xin đồng chí cho biết việc hỗ trợ đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người đang chấp hành án tại cộng đồng được Trung tâm triển khai như thế nào? Qua thực tế tư vấn, những khó khăn của nhóm lao động này khi tìm việc là gì?

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ: Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 544 ngày 4-9-2026 của Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh về triển khai các hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn, tạo việc làm cho phạm nhân, người chấp hành xong hình phạt tù và người đang chấp hành án hình sự tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2026 - 2030, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp thực hiện các nội dung liên quan đến tư vấn hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và hỗ trợ vay vốn cho các đối tượng theo quy định.

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự khai mạc phiên giao dịch việc làm tại phường Mỹ Tho.

Qua thực tế tư vấn thực hiện, chúng tôi nhận thấy người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương thường gặp một số khó khăn trong tìm kiếm việc làm, tiếp cận thông tin thị trường lao động... Trước hết là khó tiếp cận thông tin tuyển dụng chính thống, đặc biệt là thông tin trên môi trường số. Thứ hai, trình độ, tay nghề và kinh nghiệm của một bộ phận người lao động chưa đáp ứng ngay yêu cầu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, có những trường hợp còn tâm lý mặc cảm, e ngại khi tiếp xúc với doanh nghiệp hoặc lo lắng về khả năng được tiếp nhận.

Vì vậy, để hỗ trợ nhóm đối tượng này, không nên dừng ở việc cung cấp danh sách việc làm, học nghề, mà Trung tâm còn thực hiện tốt hơn vai trò tư vấn, định hướng nghề nghiệp, đánh giá năng lực, cung cấp thông tin về vị trí việc làm, yêu cầu tuyển dụng, mức thu nhập, điều kiện làm việc; đồng thời kết nối trực tiếp với những doanh nghiệp có nhu cầu và phù hợp với khả năng của người lao động.

Quan trọng hơn, Trung tâm đã chuyển từ cách làm “Có việc gì giới thiệu việc đó” sang “Hiểu người lao động - hiểu doanh nghiệp - kết nối đúng việc”. Khi một người có việc làm ổn định, có thu nhập và được doanh nghiệp tạo cơ hội, đó không chỉ là giải quyết một nhu cầu việc làm, mà còn là một bước rất quan trọng giúp họ tái hòa nhập cộng đồng và ổn định cuộc sống.

Quang cảnh khai mạc phiên giao dịch việc làm tại Trụ sở chính Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp.

PV: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức bao nhiêu phiên giao dịch việc làm dành cho nhóm đối tượng này? Qua đó, Trung tâm ghi nhận nhu cầu tìm việc của họ như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ: Đến nay, Trung tâm đã tổ chức 4 phiên giao dịch việc làm tại phường Cao Lãnh, phường Sa Đéc, xã Gia Thuận và xã Lai Vung, với hơn 300 lao động tham gia. Qua đó, chúng tôi nhận thấy nhu cầu tìm việc của người chấp hành xong án phạt tù là khá rõ và rất thiết thực. Phần lớn mong muốn tìm được công việc phù hợp với khả năng, có thu nhập ổn định, môi trường làm việc rõ ràng và có thể gắn bó lâu dài.

Một điểm đáng lưu ý là nhu cầu của nhóm này khá đa dạng. Có người đã có nghề, có kinh nghiệm và muốn nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động. Nhưng cũng có người chưa có nghề hoặc nghề cũ không còn phù hợp, cần được tư vấn học nghề, đào tạo lại trước khi tìm việc. Một số trường hợp ưu tiên công việc gần nơi cư trú để thuận lợi ổn định cuộc sống và gia đình.

PV: Trung tâm đang triển khai những giải pháp nào để hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin thị trường, học nghề và tìm việc phù hợp?

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ: Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Tháp xác định muốn người lao động tìm được việc làm phù hợp thì trước hết phải giúp họ có đầy đủ thông tin về thị trường lao động, hiểu được năng lực của bản thân, biết mình cần bổ sung kỹ năng gì và tiếp cận đúng doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Vì vậy, Trung tâm đang phối hợp với các cơ quan, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều hoạt động.

Trước hết, là tăng cường cung cấp thông tin thị trường lao động. Trung tâm chủ động cập nhật nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, ngành nghề, mức thu nhập, điều kiện làm việc của doanh nghiệp; đồng thời tư vấn trực tiếp, trực tuyến để người lao động có thể tiếp cận thông tin chính thống và lựa chọn phù hợp.

Thứ hai, là phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tư vấn, định hướng và kết nối học nghề. Đối với những người chưa có nghề, nghề chưa phù hợp hoặc chưa đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, Trung tâm tư vấn lựa chọn ngành nghề dựa trên năng lực của người lao động và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; từng bước hướng tới đào tạo gắn với vị trí việc làm và nhu cầu tuyển dụng cụ thể.

Thứ ba, là tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm và các hoạt động tư vấn tuyển dụng tại địa phương. Qua đó, người lao động được gặp trực tiếp doanh nghiệp, tìm hiểu công việc, tham gia phỏng vấn và được tư vấn về yêu cầu nghề nghiệp. Đồng thời, Trung tâm thực hiện kết hợp nhiều hình thức từ trực tiếp đến trực tuyến để mở rộng phạm vi tiếp cận.

Thứ tư, là phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức và đơn vị liên quan để đưa thông tin việc làm đến gần người lao động hơn. Đặc biệt quan tâm các nhóm lao động thất nghiệp, lao động ở khu vực nông thôn, thanh niên, người có nhu cầu chuyển đổi việc làm và những nhóm cần được hỗ trợ đặc thù.

Điểm chúng muốn hướng tới là không chỉ cung cấp một thông tin tuyển dụng, mà xây dựng cả một quá trình hỗ trợ: Người lao động được biết thị trường cần gì, được tư vấn mình phù hợp với nghề gì, được kết nối học nghề khi cần thiết và cuối cùng được kết nối với doanh nghiệp để tìm được việc làm phù hợp, ổn định.

Thông báo tuyển dụng việc làm trong nước luôn được Trung tâm cập nhật và thông tin đến lao động.

PV: Với những người chưa có nghề hoặc có nhu cầu tự tạo việc làm, Trung tâm hỗ trợ như thế nào? Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp ra sao để giúp nhóm lao động này ổn định cuộc sống?

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ: Đối với những người chấp hành xong án phạt tù chưa có nghề hoặc có mong muốn tự tạo việc làm, Trung tâm xác định hỗ trợ phải bắt đầu từ việc tìm hiểu hoàn cảnh, năng lực, sở trường và nhu cầu thực tế của từng người. Trên cơ sở đó, Trung tâm tư vấn lựa chọn nghề phù hợp, giới thiệu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để học nghề, đào tạo lại hoặc nâng cao kỹ năng, nhất là những nghề có nhu cầu tuyển dụng và có khả năng tạo thu nhập ổn định.

Đối với người có nhu cầu tự tạo việc làm, Trung tâm phối hợp với chính quyền địa phương, Công an, các tổ chức đoàn thể và Ngân hàng Chính sách xã hội để tư vấn về các chính sách tín dụng hỗ trợ đào tạo nghề, sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm. Trung tâm tập trung giúp người lao động hiểu rõ điều kiện vay, mục đích sử dụng vốn, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp trước khi tiếp cận nguồn vốn.

Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tăng cường phối hợp với Công an, chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp, Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức đoàn thể để tạo thành một mạng lưới hỗ trợ liên tục cho người chấp hành xong án phạt tù và người đang chấp hành án tại cộng đồng, với phương châm “Nắm đúng nhu cầu - cung cấp đúng thông tin - kết nối đúng nghề - giới thiệu đúng việc - hỗ trợ đúng chính sách”. Qua đó, mỗi người có thêm một cơ hội để làm việc, tạo thu nhập và xây dựng lại cuộc sống của mình.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

THÚY MỸ - HOÀNG AN (thực hiện)