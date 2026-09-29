Tp. Huế tinh gọn bộ máy ngành nông nghiệp, hướng tới phát triển bền vững

Trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp. Huế. Ảnh: Sở NNMT Tp. Huế

UBND TP Huế vừa quyết định tổ chức lại, hợp nhất nhiều đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên, chăn nuôi và thú y. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, nhằm sắp xếp đầu mối theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng cung ứng dịch vụ công chuyên ngành.

Tổ chức lại các đơn vị dịch vụ nông nghiệp

Theo quyết định của UBND TP Huế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 4 Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khu vực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Ban Quản lý Cảng cá Tp. Huế.

Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp. Huế, Trung tâm thực hiện các dịch vụ công chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Đồng thời, đơn vị đảm nhiệm quản lý, khai thác, sử dụng, duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật các cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão được giao quản lý; cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá và quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh thủy sản tại các khu vực này.

Trung tâm có Giám đốc và không quá 2 Phó Giám đốc, với các đơn vị trực thuộc gồm Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Kỹ thuật vận hành cảng và khu neo đậu cùng 4 Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Tăng cường quản lý rừng, bảo tồn thiên nhiên

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, Ban Quản lý Rừng và Bảo tồn thiên nhiên thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Tp. Huế được thành lập trên cơ sở tổ chức lại 4 đơn vị gồm: Ban Quản lý Khu bảo vệ cảnh quan bắc Hải Vân, Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Sao La, Ban Quản lý rừng phòng hộ bắc Sông Hương và Ban Quản lý rừng phòng hộ nam Sông Hương.

Ban Quản lý Rừng và Bảo tồn thiên nhiên có chức năng quản lý, bảo vệ, xây dựng và phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên trong lâm phần được giao. Cơ cấu gồm: Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc; các phòng, trạm trực thuộc đảm nhiệm hành chính, kế hoạch - kỹ thuật, hợp tác quốc tế, quản lý bảo vệ rừng và du lịch sinh thái.

Việc tổ chức lại theo hướng tập trung đầu mối cũng tạo cơ sở để công tác quản lý tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái được triển khai đồng bộ hơn, gắn bảo vệ tài nguyên với khai thác hợp lý các giá trị tự nhiên.

Kiện toàn lĩnh vực chăn nuôi, thú y

Trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, Trạm Kiểm dịch động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật cùng 7 Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực.

Đơn vị thực hiện các dịch vụ công chuyên ngành chăn nuôi, thú y; chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật và phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn thành phố. Trạm có Trưởng trạm và không quá 2 Phó Trưởng trạm, gồm 3 đội kiểm dịch động vật tại khu vực phía bắc, trung tâm và phía nam thành phố.

Tinh gọn bộ máy vì mục tiêu phát triển bền vững

Việc sắp xếp các đơn vị cho thấy định hướng chung của Tp. Huế là giảm đầu mối, tổ chức lại nguồn lực và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ công trong các lĩnh vực thiết yếu của nông nghiệp và môi trường.

UBND Tp. Huế giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị mới; đồng thời thực hiện sắp xếp, bố trí viên chức, người lao động và các chế độ, chính sách liên quan theo quy định.

Tinh gọn bộ máy không chỉ hướng tới giảm đầu mối mà còn đặt yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phục vụ tốt hơn nhu cầu sản xuất. Đây cũng là nền tảng để Huế tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn, tuần hoàn, gắn sinh kế với bảo tồn thiên nhiên và xây dựng hệ thống dịch vụ nông nghiệp hiệu quả, qua đó góp phần tạo động lực cho mục tiêu phát triển bền vững.