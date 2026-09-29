Đức chi 8,01 tỉ USD mua hàng Việt, Việt Nam xuất siêu 4,85 tỉ USD

Việt Nam xuất khẩu 8,01 tỉ USD hàng hóa sang Đức trong 8 tháng đầu năm 2026

8,01 tỉ USD hàng Việt vào Đức

8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu sang Đức 8,01 tỉ USD, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,18 tỉ USD, cho thấy Đức tiếp tục là thị trường quan trọng của hàng Việt tại châu Âu.

Đáng chú ý, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu với 1,56 tỉ USD. Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 1,16 tỉ USD, còn điện thoại và linh kiện mang về 866 triệu USD.

Không chỉ các sản phẩm công nghiệp, nhóm hàng nông sản cũng tạo dấu ấn. Cà phê đạt 788 triệu USD, trong khi dệt may đạt 583 triệu USD, giày dép đạt 453,8 triệu USD.

Những con số này cho thấy cơ cấu hàng Việt xuất sang Đức khá đa dạng, từ điện tử, máy móc đến hàng tiêu dùng và nông sản.

Việt Nam xuất siêu 4,85 tỉ USD sang Đức

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu từ Đức 3,16 tỉ USD, tăng 21,3% so với cùng kỳ. Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng là nhóm nhập khẩu lớn nhất với 1,2 tỉ USD.

Các nhóm đáng chú ý khác gồm dược phẩm 263 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 267 triệu USD, hóa chất 145 triệu USD.

Từ mức xuất khẩu 8,01 tỉ USD và nhập khẩu 3,16 tỉ USD, Việt Nam ghi nhận mức xuất siêu khoảng 4,85 tỉ USD với Đức sau 8 tháng.

MẠNH LÊ